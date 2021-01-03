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Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin cenazeleri yurda getirildi

Somali'deki terör saldırısında hayatını kaybeden Türk işçiler Selami Aydoğdu ve Erdinç Genç'in cenazeleri ile olayda yaralanan 4 işçi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla yurda getirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 03.01.2021
Somali'deki terör saldırısında yaşamını yitiren Türk işçilerin cenazeleri yurda getirildi Fotoğraf: Abidin Mutlu Bozdağ/AA

İstanbul

Somali'nin başkenti Mogadişu'dan kalkan Cibuti aktarmalı uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen yaralı işçilerden Ömer Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırının asfalt serme faaliyeti sırasında gerçekleştiğini söyledi.

Patlamayla birlikte yere yattıklarını ifade eden Aydoğdu, "Baba-oğul çalışıyorduk biz. Saldırıda oğlumu kaybettim. Çok büyük bir acı. Yapacak bir şey yok Allah'tan geldi. 2 cenazemiz var zaten. Çorum'dan gitmiştik çalışmaya. 6 kişiydik. Orada çalışan başka Türkler de var ama onların yerleri daha güvenli." şeklinde konuştu.

Saldırıda yaralanan Yavuz Ercan ise saldırının çok üzücü olduğunu ancak hayatta kaldıklarını belirterek, "Terör saldırısını yaşadık bir şekilde. Benim durumum biraz daha iyi ama arkadaşlarımınki daha ağır. Kardeşlerimizi kaybettik, çok üzücü. Keşke olmasaydı ama yapılacak bir şey yok." diye konuştu.

Olayda yaralanan İmdat Uzuncaköşe de olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu, tedavilerini Türkiye'de sürdüreceklerini ifade ederek, yetkililere teşekkür etti.

Saldırıda ayağından yaralanan Şakir Çetinkaya da sedyeyle görevliler tarafından alınarak hastaneye götürüldü.

Aydoğdu ve Genç'in cenazeleri, THY'ye ait tarifeli uçakla Ankara aktarmalı olarak memleketleri Çorum'a gönderildi.

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