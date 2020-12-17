Euro
9.50
Dolar
7.76
BIST 100
1,396.54
Altın
1,874.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, video konferansla TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu Aşı ve İlaç Konferansı’na katılıyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını bulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yle video görüşmesi gerçekleştiriyor.
logo
Türkiye

Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun

Kovid-19 tedbirleri kapsamında ara verilen kabin bagajı uygulamasına bugün yeniden başlanması yolcuları memnun etti.

Abidin Mutlu Bozdağ,İzzet Taşkıran   | 17.12.2020
Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun Fotoğraf: İzzet Taşkıran/AA

İstanbul

Haziran ayında alınan tedbirler doğrultusunda tüm bagajlarını havalimanındaki kontuarlardan uçak altına vermek zorunda kalan yolcular, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) kararı doğrultusunda uçak içi el bagajlarını yanlarında götürmeye başladı.

Antalya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen Ercan Hayır, kontuarda işlemlerini yaptırırken kabin bagajını yanına alma noktasında bir an tereddüt yaşadığını söyledi.

Eski uygulamanın halen devam ettiğini düşündüğünü kaydeden Hayır, "Görevliler, kabin bagajı konusunda çok yardımcı oldular. Herhangi bir problem çıkmadı. Onlara teşekkür ediyorum. Bu uygulama bizim için çok iyi oldu." dedi.

Yolculardan Semih Arın ise yurt dışından Türkiye'ye bugün geldiğini, eskiden var olan kabin bagajı uygulamasının yeniden hayata geçmesinin yerinde olduğunu söyledi.

Arın, "Bu uygulama, salgın sürecinde havalimanından daha hızlı şekilde ayrılabilmemiz açısından iyi oldu. En azından valiz bekleme sürecimiz yok. İnşallah en kısa zamanda diğer kısıtlamalar da kalkar." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
D vitamininin Kovid-19'u önlemede etkisine yönelik yeterli kanıt yok
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kovid-19 testi pozitif çıktı
Doktorlardan kalp hastalarına Kovid-19 sürecinde hayati uyarılar: Hastaneye gitmekten çekinmesinler
ABD'de Biontech/Pfizer aşısının uygulandığı 2 kişide alerjik yan etkiye rastlandı
Koronavirüsü yenen doktorlardan 'virüsü hafife almayın' uyarısı

Benzer haberler

Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun

Yolcular, kabin bagajı uygulamasının yeniden başlatılmasından memnun

İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarda 155 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak

İstanbul Havalimanı'na '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülü verildi

İstanbul Havalimanı'na '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülü verildi
Dubai'de pasaportlarına el konulan Türk işçiler yurda döndü

Dubai'de pasaportlarına el konulan Türk işçiler yurda döndü
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır: Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır: Avrupa müsabakasında ülkemizi gururla temsil ettik