Dolar
34.35
Euro
36.31
Altın
2,554.12
ETH/USDT
3,185.10
BTC/USDT
91,148.00
BIST 100
9,384.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş’ın Ahir Dağı Sulutarla mevkiindeki ormanlık alanda çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor İsrail ordusu, Beyrut’un güneyindeki Dahiye’ye hava saldırısı düzenliyor DRON- İspanya'dan Romanya'ya giden Transocean Barents adlı petrol platformu, İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile görüştü - VTR -
logo
Ekonomi

Ifo: Almanya'da bürokrasi ekonomik üretimde 146 milyar avroya mal oluyor

Almanya'da aşırı bürokrasinin her yıl ekonomik üretimde 146 milyar avroluk kayba yol açtığı bildirildi.

Bahattin Gönültaş  | 14.11.2024 - Güncelleme : 14.11.2024
Ifo: Almanya'da bürokrasi ekonomik üretimde 146 milyar avroya mal oluyor

Berlin

Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün (Ifo), Münih ve Yukarı Bavyera Sanayi ve Ticaret Odası (IHK) için yaptığı "Bürokrasinin maliyetleri-Acilen reformlara ihtiyaç var" adlı araştırmanın sonuçları yayımlandı.

Araştırmada, aşırı bürokrasinin Almanya'ya daha fazla maliyet çıkararak her yıl ekonomik üretimde 146 milyar avroluk kayba neden olduğu belirtildi.

Yüksek maliyetlerin nedenlerinden birinin de devletin ve kurumların dijitalleştirilmemesi olduğunun ifade edildiği araştırmada, kamu yönetiminin dijitalleştirilmesinin bürokrasiyi azaltmada da önemli bir rol oynayabileceği vurgulandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Direktörü Prof. Oliver Falck, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bürokrasinin neden olduğu maliyetlerin büyük ölçeği, reformların ne kadar acilen gerekli olduğunu gösteriyor. Hiçbir şey yapmamanın maliyeti, bürokrasiyi azaltmanın kullanılmayan büyüme potansiyeliyle karşılaştırıldığında çok büyük." ifadesini kullandı.

Falck, Almanya'nın kamu yönetimini dijitalleştirmede Danimarka'nın seviyesine ulaşırsa, ülkenin ekonomik üretiminin yılda 96 milyar avro daha fazla olacağını da belirtti.

IHK genel müdürü Manfred Gösl de "Üç haneli milyar (145 milyar avro) aralığındaki zarar devasa." ifadelerini kullanarak, Almanya'da idari dijitalleştirmenin hızla başlaması çağrısını yaptı.

Gösl, "Şirketlerin tüm ekonomik açıdan önemli hizmetlere ve ülke çapında, tek tip, kullanıcı dostu çözümlere merkezi çevrim içi erişime ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Araştırmada, Almanya'daki bürokrasinin neden olduğu doğrudan ve dolaylı maliyetler hesaplanırken, hesaplamaların temeli çok sayıda ülke için ekonomi ve şirketlerle ilgili alanlardaki bürokratik yükü gösteren "bürokrasi endeksi" oldu.

Bu veri setine dayanarak, araştırmacılar geniş tabanlı bürokrasi reformları uygulayan ülkeleri belirledi ve zaman içinde ekonomik gelişimlerini izledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani'yi resmi törenle karşıladı
Karabük'te bir kişinin çöken asma tavandan düşmesi güvenlik kamerasında
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Şehit polis memuru Yiğit'in cenazesi Adana'da defnedildi

Benzer haberler

Ifo: Almanya'da bürokrasi ekonomik üretimde 146 milyar avroya mal oluyor

Ifo: Almanya'da bürokrasi ekonomik üretimde 146 milyar avroya mal oluyor

Almanya'nın batı eyaletlerinde yabancı ve Müslüman düşmanı söylemlere destek arttı

Bundesbank Başkanı Nagel: Trump'ın gümrük tarifeleri Almanya'ya ekonomik üretimde yüzde 1'e mal olabilir

Fitch: Almanya'da koalisyonun dağılması ekonomik ve mali zorlukları ortaya koyuyor

Fitch: Almanya'da koalisyonun dağılması ekonomik ve mali zorlukları ortaya koyuyor
Alman halkının büyük çoğunluğu İsrail’e askeri destek verilmesine karşı çıkıyor

Alman halkının büyük çoğunluğu İsrail’e askeri destek verilmesine karşı çıkıyor
Almanya'da hükümet ve ana muhalefet partileri erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması için anlaştı

Almanya'da hükümet ve ana muhalefet partileri erken seçimin 23 Şubat'ta yapılması için anlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet