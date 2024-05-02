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Ekonomi

IFC'den dijital aracılık şirketi Midas'a 6 milyon dolarlık yatırım

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'nin finansal aracılık sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve mevduat sahiplerinin varlıklarını korumak amacıyla Midas'a 6 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
IFC'den dijital aracılık şirketi Midas'a 6 milyon dolarlık yatırım

Washington

Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye'nin finansal aracılık sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve mevduat sahiplerinin varlıklarını korumak amacıyla ülkenin önde gelen dijital aracılık şirketlerinden Midas'a 6 milyon dolarlık yatırım yapacağını bildirdi.

IFC'den yapılan açıklamada, kurumun, lider yatırımcı Portage Ventures, Spark Capital ve IFC'nin sponsorluğundaki risk sermayesi fonları Revo Capital ve EarlyBird Digital East Fund'ın önderliğinde toplam 45 milyon dolar sağlanan, Türkiye'nin en büyük A Serisi bağış toplama turlarından birine katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin finansal aracılık sektöründe dijitalleşmeyi hızlandırmak, rekabet gücünü artırmak ve mevduat sahiplerinin varlıklarını korumak amacıyla ülkenin önde gelen dijital aracılık şirketlerinden Midas'a 6 milyon dolarlık yatırım yapılacağı bildirildi.

Yatırımın, yenilikçi fintech girişiminin perakende yatırımcılığına yönelen ve sayıları hızla artan Türkiye'deki yatırımcılar için bir varlık yönetimi platformu oluşturma ve çok çeşitli yatırım ürün ve hizmetlerine uygun, düşük maliyetli erişim imkanı sağladığı belirtilen açıklamada, Türkiye'de finansal aracılık sektörünün, bankaların yaygın şube ağları tarafından yönetilen köklü bir sektör olmasına rağmen Midas benzeri mobil öncelikli perakende brokerların yüksek bedeller talep etmeden ya da yüksek miktarda hesap bakiyeleri gerekmeksizin hızlı ve kusursuz bir dijital erişim sunarak sektörün rekabet gücünü artırdığı ifade edildi.

Açıklamada, 2020'de kurulan Midas'ın kullanıcı dostu mobil uygulamasının, ABD ve Türkiye hisse senetlerine yatırım yapılmasına ve Forex işlemlerinin gerçekleştirilmesine olanak sağladığına işaret edilerek, bu son fon toplama turunun ardından Midas'ın ürün portföyünü yüksek faizli vadeli mevduatlar ve yatırım fonları içerecek şekilde genişleterek çeşitlendirebileceği belirtildi.

Midas Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucusu Egem Eraslan da yaptığı açıklamada, bölgede yatırımın geleceğini inşa etme yolunda IFC ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eraslan, "IFC'nin desteğine sahip olmak, vizyonumuza duyulan güvenin ve çalışma ahlakımızın kanıtıdır. IFC çok değerli bir iş ortağı ve birlikte çalışmak bizi çok heyecanlandırıyor." dedi.

IFC Türkiye ve Orta Asya Direktörü Wiebke Schloemer de Midas'ı desteklemenin daha geniş bir nüfusu yatırım ortamına girmeye teşvik edeceğini ve birikimlerini korumasını sağlayacağını kaydetti.

Schloemer, "İnsanların varlık oluşturmalarına yardımcı olabilecek araçlara ulaşımın yaygınlaştırılması, Türkiye'de finansal varlıklara erişimi artırmanın önemli bir yoludur." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de özel sektör gelişimini 50 yılı aşkın süredir destekleyen IFC'nin sadece son 10 yılda neredeyse yaklaşık 20 milyar dolarlık yatırım yaptığı belirtiliyor.

Türkiye, mart ayı itibarıyla 5,2 milyar dolara yakın taahhütlü portföyle IFC'nin dünya genelinde işbirliği yaptığı üçüncü büyük ülke konumunda bulunuyor.

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