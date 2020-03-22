Euro
7.01
Dolar
6.55
BIST 100
85,795.79
Altın
1,498.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de

Hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine yüzde 18 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi yüzde 1'e indirildi.

Merve Özlem Çakır   | 22.03.2020
Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, hava yolu ile yolcu taşımacılığı hizmetlerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar yüzde 1 Katma Değer Vergisi (KDV) uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 18 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemleri duyururken, ''Ekonomik İstikrar Kalkanı'' paketinde iç hava yolu taşımacılığında KDV oranının yüzde 18'den yüzde 1'e indirileceğini açıklamıştı.

Karar, 1 Nisan itibarıyla yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de
Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi
Avustralya'da zorunlu olmayan tüm yurtiçi seyahatler kısıtlanıyor
Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi

Benzer haberler

Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de

Hava yolu hizmetlerinde vergi indirimi Resmi Gazete'de

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Avustralya'da zorunlu olmayan tüm yurtiçi seyahatler kısıtlanıyor

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Kovid-19 testi negatif çıktı

ABD Başkan Yardımcısı Pence'in Kovid-19 testi negatif çıktı

Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi

Gazze'de ilk koronvirüs vakası tespit edildi
İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durduruluyor

İtalya'da stratejik ve gerekli olmayan tüm üretim faaliyetleri durduruluyor