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Türkiye, Koronavirüs

Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi

Yurt dışından uçakla İstanbul'a gelen öğrenciler, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Süleyman Coşkun Bozyel   | 22.03.2020
Yurt dışından gelen 175 öğrenci Tekirdağ'da yurda yerleştirildi Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel /AA

Tekirdağ


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de farklı şehirlerdeki üniversitelerde eğitim görürken ERASMUS programları kapsamında çeşitli ülkelere giden öğrenciler, uçakla İstanbul'a geldi.

Öğrencilerden 175'i dezenfekte edilmiş otobüslerle Kredi Yurtlar Kurumu Çorlu Erkek Öğrenci Yurdu Müdürlüğü'ne getirildi.

Öğrenciler kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi

Öğrenciler, sağlık ekiplerince kontrolleri yapıldıktan sonra yurda yerleştirildi.

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı ve Çorlu Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da öğrencilerin sevki sırasında incelemelerde bulundu. 

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