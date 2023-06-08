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Ekonomi

Güney Ege'de turizmciler 9 günlük tatille "bayram" edecek

Yerli ve yabancı turistlerin gözde merkezlerinden Muğla ve ilçelerinin 9 gün olarak açıklanan Kurban Bayramı tatilinde hareketli olması bekleniyor.

Ali Ballı, Durmuş Genç, Sabri Kesen, Ali Rıza Akkır  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Güney Ege'de turizmciler 9 günlük tatille "bayram" edecek

Muğla

Bazı ülkelerden yurt dışı uçuşların başlamasının ardından gelen turist sayısının arttığı kentte, bayram tatili dolayısıyla özellikle yerli turist rezervasyonlarında artış yaşandı. İl ve turistik ilçelerdeki otellerde hazırlıklar tamamlandı, ek programlar konuldu.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, AA muhabirine, bayram tatilinin uzamasının turizmcileri mutlu ettiğini söyledi.

Vatandaşın da tatili özlediğini ifade eden Bülbüloğlu, "Bu en çok tatilcileri sevindirecek bir haber. Ülke olarak sıkıntılı bir kış geçirdik. Salgın, depremden ve uzun süren bir seçim trafiğinden sonra insanlar iyi bir tatili hak etti. Türkiye genelinde ve Güney Ege'deki otellerimizde yüzde 90 ve üzerinde doluluk oranı bekliyoruz." dedi.

Bülbüloğlu, 9 günlük tatil kararının açıklanmasıyla iç pazardaki rezervasyonlarda artış yaşandığını kaydetti.

"Türkiye'nin birçok bölgesinden rezervasyon alıyoruz"

Bodrum'da otel işleten Eray Yaşyerli de iç pazardan ciddi talep aldıklarını söyledi.

Tatilcilere bir an önce rezervasyon yapmaları çağrısında bulunan Yaşyerli, "Türkiye'nin birçok bölgesinden rezervasyon alıyoruz. İnsanlara Bodrum'a gelmeden önce mutlaka otel rezervasyonlarını yaptırmalarını öneriyorum. İç pazarda yüzde 80-90 oranında hareketlilik yaşanacağını düşünüyoruz. Bayram tatilinin sezon başına denk gelmesi turizm hareketliliğini daha da artıracaktır." diye konuştu.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, bayram tatilinin uzamasının turizmcilere büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Haziranda yurt dışı rezervasyonlarının da arttığını belirten Yağmur, "Bayramda ilçede bir yoğunluk bekliyoruz. Otelciler olarak hazırlıkları tamamladık, misafirlerin gelmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Yağmur, bölgede genellikle butik otel ve pansiyonların yoğunlukta olduğunu söyledi.

Ölüdeniz Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Muhammet Kökten de bayram tatilinin sektöre can suyu olacağını ifade etti.

Seçim sürecinin bitmesiyle rezervasyonların arttığını dile getiren Kökten, "Rezervasyonlara baktığımızda sezonun dolu geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

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