Dolar
32.37
Euro
34.73
Altın
2,316.08
ETH/USDT
3,535.30
BTC/USDT
67,276.00
BIST 100
10,086.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i CHP Genel Merkezinde ziyaret ediyor.
logo
Gündem

Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Onur Çadır  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla

Mustafa Harımcı idaresindeki 48 F 3312 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 JK 475 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaret için CHP Genel Merkezine geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul etti
Bakan Fidan: İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali, etnik temizlik ve savaş suçları ile genişlemektedir
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Burkay'dan "ek vergi düzenlemesine" destek
Balıkesir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Benzer haberler

Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Sinop'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Serbest dalış rekortmenleri şampiyonaya Muğla'da hazırlanıyor

Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Bursa'da otomobil ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Muğla'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü

Muğla'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü
İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı

İzmir'de tır, minibüs ve otomobilin çarpışarak yanması sonucu 5 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet