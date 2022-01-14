Global Yatırım 2022'de liman yatırımlarını hızlandıracak
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, "2022'de ana hedefimiz liman sayımızı 30'a çıkarmak. Karayipler’de toplam 3-4 limanı, Akdeniz'de en az 2 limanı ve Uzak Doğu'da bir limanı portföyümüze eklemeyi düşünüyoruz." dedi.
İstanbul
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, geçen yılın son aylarında liman sayılarını 19'dan 25'e çıkardıklarını belirterek, "2022'de ana hedefimiz liman sayımızı 30'a çıkarmak. Başta Porto Riko olmak üzere Karayipler’de toplam 3-4 limanı, Akdeniz'de en az 2 limanı ve Uzak Doğu'da bir limanı portföyümüze eklemeyi düşünüyoruz. Çeşitli stratejik alternatifleri de değerlendiriyoruz." dedi.
Mehmet Kutman, İş Dünyası Sohbetleri kapsamında AA muhabiri ile 2021 değerlendirmelerini ve 2022 beklentilerini paylaştı.
Geçen yıl başında Antalya Limanı'nın satışını gerçekleştirdiklerini, bu hariç tutulduğunda holding olarak konsolide gelirlerinin yüzde 50'nin üzerinde arttığını anlatan Kutman, grup açısından ise liman işletmeciliği faaliyetlerindeki gelirin neredeyse sıfıra yakın olmasından ötürü 2021'in zorlu geçtiğini söyledi.
Kutman, buna karşın Antalya Limanı satışı ve sermaye artırımı gibi bazı stratejik adımlar atarak 2021 yılını tahminlerinden daha iyi kapattıklarını vurgulayarak, "Normal şartlarda toplam gelirimizin yüzde 40-45'ini oluşturan liman işletmeciliği iş kolumuz bu dönemde toplam gelirimizin yalnızca yüzde 16,5'ini oluşturdu. Biz 2022'de kruvaziyer sektöründeki toparlanmayla liman grubunda yaşanacak artış sayesinde Holding olarak Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karımızın (FAVÖK) yüzde 250 civarında artmasını ve hızlı bir büyüme ivmesi yakalamayı bekliyoruz." diye konuştu.
Liman grubundaki düzelmeyi destekleyen sinyalleri geçen yılın son çeyreğinde aldıklarını ve salgın öncesi seviyeleri yakaladıklarını aktaran Kutman, şunları kaydetti:
"Bu yıl kruvaziyer turizminde beklenen toparlanmayla liman işletmeciliği iş kolumuzda ciromuzun, grubun toplam konsolide cirosunun yaklaşık yüzde 35'ini oluşturmasını öngörüyoruz. Tüm bulunduğumuz sektörlerde yüzde 50-100 arası, liman grubunda ise 40 misli bir büyüme beklemekteyiz. Varlık yönetimi, doğal gaz dağıtımı, elektrik üretimi ve maden işkollarımızda bu yıl bir toparlanma görüldü. Varlık yönetimi şirketimiz devralındığı tarihten itibaren gerçekten üstün performans göstererek bankalardan sonra Türkiye'nin en büyük bağımsız varlık yönetim şirketi konumuna yükseldi. Portföyümüze baktığımızda sektöründe lider şirketler yaratmayı sevdiğimizi söyleyebiliriz. Bu toparlanma gelecek yıl da devam edecek."
"2022'de ana hedefimiz liman sayımızı 30'a çıkarmak"
Mehmet Kutman, dünya kurvaziyer turizminden en yüksek payı yüzde 40-45 ile Karayipler'in aldığını, sonrasında da Akdeniz Çanağı'nın geldiğini ifade etti.
Kendilerinin de Karayipler ve Akdeniz Çanağı'ndaki limanlara odaklandığını belirten Kutman, "Geçen yılın son aylarında liman adedimizi 19'dan 25'e çıkardık. 2022'de ana hedefimiz liman sayımızı 30'a çıkarmak. Başta Porto Riko olmak üzere Karayipler’de toplam 3-4 limanı, Akdeniz'de en az 2 limanı ve Uzak Doğu'da bir limanı portföyümüze eklemeyi düşünüyoruz. Çeşitli stratejik alternatifleri de değerlendiriyoruz." dedi.
Kutman, grup için 2022'nin en büyük avantajın, kruvaziyer turizmindeki ertelenmiş talebin hayata geçmesi olacağından bahsederek, şunları söyledi:
"Kruvaziyer endüstrisi bu yılın sonuna kadar ana pazarlarında normale dönmeyi bekliyor. Mevcut rezervasyonlar talebin güçlü olduğunu ve insanların tekrar seyahat etmeye istekli olduğunu gösteriyor. Mevcut rezervasyon hacmi, özellikle yaz başı itibariyle 2022 için bize güven veriyor. Bizim portföyümüzdeki limanlara 2022 için şimdiden 10 milyon 563 bin kişilik rezervasyon yüzde 100 doluluk oranıyla yaptırılmış durumda. Liman grubu dışında da doğal gaz dağıtımı, enerji üretimi, varlık yönetimi ve madencilik tarafında da bir önceki döneme nazaran önemli bir ivme bekliyoruz. Burada yabancı para bazında çift haneli bir büyüme öngörümüz var. Bunun TL dönüşümü 3 haneli bir büyümeye denk geliyor. Bu büyümenin lokomotifi tabii ki limanların yılın ikinci yarısından itibaren 2019 rakamlarına yaklaşması olacak."
"Consus Enerji'yi ilk yarıda halka arz etmeyi planlıyoruz"
Mehmet Kutman, enerji sektörünün giderek önemi artan ve stratejik bir alan haline geldiğine işaret ederek, kendilerinin Consus Enerji'yi 2022'nin ilk yarısında halka arz etmeyi planladıklarını bildirdi.
Enerji üretiminde iki farklı büyüme planladıklarından bahseden Kutman, "Enerji üretim şirketimiz Consus ile yurt içinde güneş enerjisinde büyümeyi hedefliyoruz. Yurt dışı fırsatları da değerlendiriyoruz. Verimliliği yüksek alanlara odaklanmış durumdayız. Bu kapsamda trijenerasyon, kojenerasyon projelerini yakından takip ediyoruz. Şirketin 2022'de gerek ciroda gerekse FAVÖK'te TL bazında yaklaşık olarak yüzde 110'lara yakın büyüyeceğini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.
Kutman, yurt dışındaki büyümelerinin ise Türkiye'den daha hızlı olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu, özellikle Karayipler'de enerji maliyetleri ve yeşil enerjiye olan ihtiyacın bölgedeki liman varlıkları sayesinde kendilerine stratejik fırsatlar sunduğunu anlattı.
Bu anlamda Avrupa'dan da birkaç teklif geldiğini aktaran Kutman, "Onları da değerlendiriyoruz ama orada rekabetçi bir avantajımız yok. Afrika ülkelerine, özellikle Libya'ya yakından bakıyoruz." dedi.
"Hisse fiyatımızın olması gereken yer 20 lira civarı"
Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, salgın döneminde ana iş kollarından liman işletmeciliğinde gelirlerin neredeyse sıfıra indiğini, burada ertelenmiş talebin geri gelmesi ve ilk 32 yeni kruvaziyer gemisinin dünyada seyre çıkacak olması nedeniyle 2022'de 40 katlık bir FAVÖK artışı beklediklerini belirterek, bunun hisse performansına da olumlu etki edebileceğini dile getirdi.
Dünya borsalarında kruvaziyer turizmi hariç gelirlerini sıfırlayan hiçbir şirket olmadığına dikkati çeken Kutman, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Buna rağmen liman grubumuz çok başarılı bir şekilde maliyetlerini kontrol ederek bu ters rüzgarı geride bıraktı ama benim için en önemli nokta, borçluluk oranları tüm şirketlerimizde sürdürülebilir hale geldi. Liman grubumuz, çok başarılı bir şekilde 250 milyon dolarlık bonosunu vadesinden önce ve Türkiye'den kaynak kullanmadan ödedi, 2026 yılında geri ödenecek şekilde 185 milyon dolar finansman sağladı. Hisse fiyatımızın olması gereken yer net aktif değeri açısından daha önce de belirttiğim gibi 20 lira civarıdır. Ancak sermaye artırımı sırasında bazı ortaklarımızın kendi imkanlarından ötürü sermaye artırımına katılamamaları sebebiyle hisse fiyatının üstünde doğal bir baskı oluştu ve bu boşta kalan hisseler sanırım piyasada sahip buldu. Ben de şahsi olarak hem sermaye artırımına katıldım hem de piyasadan alımlarla bugün itibariyle hisse oranımı yüzde 30'lara çıkardım. Bu yıl ve sonrasında bu rakamı yüzde 50'lere doğru çıkarmayı düşünüyorum."
"Türkiye olarak bu yıl güçlü bir büyüme yakalayabiliriz"
Mehmet Kutman, konuşmasında Türkiye ekonomisine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, 2022’nin en önemli riskinin koronavirüs (Kovid-19) salgını olmaya devam edeceğini söyledi.
Yeni varyantların etkisinin ne olacağı, aşıların muhtemel yeni varyantlara etkisi ve ülkelerin alacağı tedbirlerin küresel ekonomiyi ve turizmi yakından etkileyecek unsurlar olacağını anlatan Kutman, "Türkiye'nin ihracatla büyümesi gerekiyor ama ihracatın kilogram değerinin de yüksek olması şart. Burada ihracatçılarımıza büyük sorumluluk düşüyor. Diğer taraftan Türkiye'de 250 milyar dolara yakın mevduat söz konusu. Bunun TL'ye dönmesi Türkiye açısından çok olumlu olur. Burada da istikrar ve güven önemli." ifadelerini kullandı.
Kutman, yeni ekonomik modelin orta vadede başarılı olacağına inandığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Bu yıl veya en geç 2023'ün ilk 6 ayında cari fazla verme şansımız oldukça yüksek. Rekabetçi kur Türkiye gibi ülkeler açısından çok önemli. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90'lara dayanmış durumda. Merkezi yönetim bilançosu ve borçluluk oranları son derece sağlam ve dünyanın önde gelen birçok ülkesinden daha başarılı. Ekonomik model olarak da bu bilançonun büyümesi doğrudur. Burada az önce de belirttiğim gibi istikrar ve güven oluştuktan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecektir. Türkiye ekonomisi, küresel ekonominin seyrine göre bir büyüme yakalayacak. Salgın şartlarındaki düzelme sürerse ertelenmiş talebin devreye girmesi ve Türkiye'ye kayan tedarik zincirlerinin etkisiyle güçlü bir büyüme rakamı yakalayabileceğimize inanıyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.