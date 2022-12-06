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Ekonomi

Gençlerin iş tercihi kamudan yana

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'nun (GENÇ KONFED), iş tercihleri ve kariyer planlamalarına dair yaptığı ankete katılan gençlerin yüzde 57'si kamuda, yüzde 34'ü özel sektörde, yüzde 9'u ise her iki alanda da çalışabileceğini ifade etti.

Özcan Yıldırım   | 06.12.2022
Gençlerin iş tercihi kamudan yana

Ankara

Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin 7 bölgesinden, 18-30 yaş aralığındaki 1700 gençle, iş tercihleri ve kariyer planlamalarına dair anket yapıldı.

Ankete katılan gençlerin yüzde 29'u, eğitimi esnasında profesyonel kariyeri için staj yaptığını veya çalıştığını, yüzde 61'i ise çalışmadığını kaydetti.

"Şu ana kadar kaç kez mülakata girdiniz?" sorusuna, gençlerin yüzde 69'u "10'dan az", yüzde 31'i "10'dan fazla" yanıtını verdi.

"Çalışmak istediğiniz kurumlara yönelik başvurunuzu yaparken önceliğiniz nedir?" sorusunu, katılımcıların yüzde 38'i "maaş", yüzde 21'i "pozisyon", yüzde 13'ü "yan haklar", yüzde 11'i "eğitim ve gelişim olanakları", yüzde 8'i "şirketin markası", yüzde 5'i "şirketin vizyon/misyon/amaç/değerleri", yüzde 4'ü "şirketin kültürü" şeklinde cevapladı.

"Kariyerinizi kamuda mı, özel sektörde mi planlamak istersiniz?" sorusuna ise gençlerin yüzde 57'si kamuda, yüzde 34'ü özel sektörde, yüzde 9'u ise "fark etmez" yanıtını verdi.

"Genç nüfus potansiyelini daha etkin kılmalıyız"

Konfederasyon Genel Başkanı Bilal Okudan, anketle ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin genç nüfus potansiyelinin önemli bir fırsat penceresi sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu fırsatı iyi değerlendirmemizin, ülkemizin dünyanın en büyük 10 ekonomisi ve en güçlü ülkeleri arasında olabilmesinde önemli bir yapı taşı olacağı kanaatindeyiz. Bu durum da ülkemizin ekonomik büyüme ve kalkınmasına katkı noktasında, genç nüfus potansiyelimizi daha da etkin kılmamız gerekliliğini ortaya koyuyor."

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