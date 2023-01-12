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Ekonomi

Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden olan ve 2022'de 10 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştiren Gaziantep'in ihracat başarısında genç sanayiciler önem rol üstleniyor.

Fırat Özdemir   | 12.01.2023
Gaziantep'in ihracatı genç sanayicileriyle yükseliyor

Gaziantep

Gaziantep Genç İş İnsanları Derneğinden (GAGİAD) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 10 milyar 523 milyon 349 bin dolar ihracat gerçekleştirilen kentte genç girişimci ve iş insanları dikkati çekiyor.

Kentin geçen yıl ki ihracatının yüzde 60'ı, GAGİAD'a üye genç girişimci ve iş insanlarınca yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, Gaziantep'in yıllık bazda en yüksek ihracat rakamına ulaştığını vurguladı.

Gaziantep'in bu rakamlarla Türkiye'nin en önemli sanayi ve ihracat kentlerinden birisi olma unvanını güçlendirdiğini aktaran Koçer, dünyanın ekonomik sorunlarla boğuştuğu dönemde kentin sanayisi ve ihracatının adeta başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Koçer, iş insanları olarak sadece ihracat yapmakla kalmayıp sanayi çarklarını çevirdiklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Bizler binlerce insana istihdam da sağladık. Bu başarı hepimiz için gurur kaynağı. Ama GAGİAD için ayrı bir gurur vesilemiz var. Geçen yıl Gaziantep'ten gerçekleştirilen ihracatın yüzde 60'ı dernek üyelerimizce dünya ekonomisine dahil edildi. En çok ihracat yapan ilk 1000 sanayi firmasına baktığımızda 71'i Gaziantep'ten ve bunların da 27'si yine GAGİAD üyesi. Kentimiz adına güven veren bu rakamlarda dernek üyelerimizin yadsınamaz bir katkısının olduğunu düşünerek yarınlara bugünlerden daha umutlu bakıyoruz."

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