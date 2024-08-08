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Ekonomi

GAÜN, güneşten 6 ayda 80 milyon lira gelir elde etti

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), 6 ay önce devreye aldığı güneş enerjisi santralinden (GES) 18 milyon kilovatsaatlik elektrik üreterek 80 milyon lira gelir elde etti.

Yusuf Orak  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
GAÜN, güneşten 6 ayda 80 milyon lira gelir elde etti

Gaziantep

Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait Araban ilçesindeki 300 dönüm arazide GES çalışmalarına 2022 yılında başlayan üniversitenin 43 bin 324 panel ile kurduğu 6 enerji adasında14 Şubat'ta geçici kabul tamamlandı, 20 Şubat 2024 tarihinde ise elektrik üretimine başladı.

Şubat ayında 1 milyon 202 bin 998, mart ayında 2 milyon 819 bin 751, nisan ayında 3 milyon 674 bin 603, mayıs ayında 3 milyon 236 bin 778, haziran ayında 3 milyon 309 bin 214 ve temmuz ayında 3 milyon 908 bin 676 kilovatsaat elektrik üretildi.

Gaziantep Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, üniversitenin yıllık elektrik tüketiminin 30 milyon kilovatsaat olduğunu belirtti.

Hazırlanan GES'in ise üniversitenin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayacağını belirten Yumrutaş, "Temmuz ayı sonu itibarıyla toplam 18 milyon kilovatsaat elektrik üretip, üniversitemize yaklaşık 80 milyon lira girdi sağlamış olduk. Bundan da çok mutluyuz." dedi.

GAÜN GES projenin iyi bir örnek teşkil ettiğini anlatan Yumrutaş, "GAÜN GES banka finansmanı kullanarak 800 milyon liralık bir yatırımdır. Bu çalışma üniversite ölçeğinde model bir projedir. Santral, önümüzdeki yıllarda üniversitemizin artan elektrik ihtiyacını daha fazla karşılama noktasında önemli bir misyon üstlenecek." diye konuştu.

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