Dolar
33.51
Euro
36.77
Altın
2,397.50
ETH/USDT
2,412.60
BTC/USDT
57,166.00
BIST 100
10,047.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'un temmuz ayına ilişkin emniyet verilerini açıklıyor Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bu yılın 3. çeyreğine ilişkin "Enflasyon Raporu"nu açıklıyor
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 düşüşle 10.016,80 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,51 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.016,80 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,66 ile spor, en çok gerileyen yüzde 0,50 ile iletişim oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kazanarak 10.024,31 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar ABD'de ekonomisine dair endişelerin devam etmesiyle karışık seyrederken, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın yapacağı Enflasyon Raporu sunumu yatırımcıların odağına yerleşti.

Analistler, ABD'de geçen hafta açıklanan istihdam raporundaki verilerin resesyon endişesini artırdığını anımsatarak, bugün ülkede açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları verisinin ülkedeki iş gücü piyasası hakkında daha fazla kanıt sunabileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının yanı sıra toptan eşya stoklarının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.750 puanın destek, 10.100 ve 10.200 puanın direnç konumunda olduğunu belirtti.

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan yukarı güncelleyerek yüzde 38'e çekmiş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT, Irak'ın kuzeyindeki TSK üssüne saldırı hazırlığındaki PKK'lı keskin nişancıyı etkisiz hale getirdi
Bahçelievler ve Avcılar'da D-100 kara yolundaki çalışmalar trafiği aksattı
Vali Gül Pendik'te İETT otobüsünün çarptığı binayı inceledi
Diyarbakır'da 3. Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına müdahale ediliyor
Kars'ta PKK/KCK operasyonunda toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları yükselişle açıldı
Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısı yaşadı

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısı yaşadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet