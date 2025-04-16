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Eğitim

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Bilişim ve yapay zeka temelli yeni programları ekledik

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Bilişim ve yapay zeka temelli yeni programları ekledik. Geçen sene 20 üniversiteye açtığımız 70'i aşkın program sayısını bu sene inşallah 80 üniversiteye çıkaracağız." dedi.

Ömer Faruk Salman  | 16.04.2025 - Güncelleme : 16.04.2025
YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Bilişim ve yapay zeka temelli yeni programları ekledik Fotoğraf: Ömer Faruk Salman - AA

Gaziantep

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Bilişim ve yapay zeka temelli yeni programları ekledik. Geçen sene 20 üniversiteye açtığımız 70'i aşkın programın sayısını bu sene inşallah 80 üniversiteye çıkaracağız. Ön lisans düzeyindeki programlarda bilişim ağırlıklı program sayısı artacak." dedi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ı makamında ziyaret ettikten sonra Senato Toplantısı'na katılan Prof. Dr. Özvar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6 Şubat depremleri sonrasında çok hızlı şekilde kararlar alarak uygulamaya geçtiklerini, yıkılan ve hasar gören binalar olmasına rağmen üniversitelerin üs olarak kullanıldığını söyledi.

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Afete rağmen bölge üniversitelerinde eğitime başlanmasında emeği geçen hocalara teşekkür eden Özvar, "Üniversitelerimizin bu kadar büyük afetlere rağmen ayakta kalması, öğrencilerine kucak açmış olması, YÖK sistemimizin tecrübesini göstermesi bakımından çok kıymetlidir." diye konuştu.

Yeni ön lisans programları geliyor

Prof. Dr. Özvar, istihdam konusunda olanakları daralan programlar için çalışmaların devam ettiğine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Bu sene bilişim ve yapay zeka temelli yeni programları ekledik. Geçen sene 20 üniversiteye açtığımız 70'i aşkın program sayısını bu sene inşallah 80 üniversiteye çıkaracağız. Ön lisans düzeyindeki programlarda bilişim ağırlıklı program sayısı artacak. Bilhassa adaylarımızın bunları yakından takip etmelerini rica ediyorum. Ziraat ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen yeni programları üniversitelerimize kazandıracağız. Bunun yanı sıra çevre ve yeşil ekonomi mutabakat üzerine geliştirdiğimiz yeni ön lisans programlarını ilk defa bu sene açacağız."

Uygulama içerikli dersler için yeni çalışma

Özvar, uygulamaların ağırlıklı ve stajın zorunlu olduğu programlarla ilgili yeni bir çalışma yaptıklarını, bu alanları seçecek öğrencilerin tercih öncesi YÖK ve üniversitelerin internet sitelerinden hangi dersleri alacağını, nerede staj yapacağını görebileceğini söyledi.

Adayların tercihte bulunurken bu sayfaları ziyaret ederek, önceden bilgi sahibi olmasını sağlayacaklarına işaret eden Özvar, "Uygulama içerikli mesleki programlarda uygulama dersleri ve staj çok kıymetli. Biz aslında bu projeyle Türk üniversitelerinin stajlar bakımından üniversite-sanayi işbirliği düzeylerini de bu vesileyle kamuoyuyla paylaşmış olacağız. Bu alanda fevkalade​​​​​​​ ilerleme kaydediliyor." dedi.

Geçen seneden bu yana meslek yüksekokulları programlarının da akreditasyona tabi olduğunu hatırlatan Özvar, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin bir yandan da tercih edecekleri programların akreditasyonlarını kontrol etmeleri önem arz etmektedir. Üniversitelerimizde lisans ve akreditasyon süreçlerinde kalite güvencesi süreçlerine daha fazla dikkat sarf etmeleri lazım. YÖK'ün önündeki en önemli ajandalardan bir tanesi bütün üniversitelerimizin, bütün programlarının kalite güvencesine kavuşturulmasıdır. Bu bizim temel, birinci önceliğimiz içerisinde yer almaktadır. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bu alanda çok daha önemli gelişmeler kaydedeceğiz. Üniversitelerimiz, öğrencilere, mezunlarına çok daha nitelikli hizmetler vermeye devam edecek ve bunların seviyesi daha da artacaktır. Gelecek hepimizindir."

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