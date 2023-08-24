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Ekonomi

Faiz kararının ardından dolar/TL'de yüzde 7'yi aşan sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), politika faizini beklentilerin üzerinde artırmasının ardından dolar/TL'de yüzde 7'yi aşan değer kayıpları görüldü.

Muhammed Said Tanıl  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Faiz kararının ardından dolar/TL'de yüzde 7'yi aşan sert düşüş

İstanbul

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), bugün, piyasa beklentilerinin üzerinde faiz artışına giderek politika faizini 750 baz puan yükselişle yüzde 25'e çıkardı. Piyasa beklentisi, 250 baz puan artış olacağı yönündeydi.

Karar sonrası, dolar/TL, yüzde 7'nin üzerinde sert düşüş kaydederek 25,2784 seviyesini test etti. Böylece paritede 26 Haziran'dan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Şu sıralarda ise dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 5,4 altında 25,7180 seviyesinden işlem görüyor.

Avro/TL de yüzde 7'yi aşan azalışla 27,3705 seviyesine inerek 3 Temmuz'dan bu yana en düşük seviyesini test etti. Şu dakikalarda parite, önceki kapanışına göre yüzde 5,5 değer kaybıyla 27,8910'dan işlem görüyor.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) faiz kararının ardından 30 baz puan gerilemeyle 383,4 baz puana indi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TCMB faiz kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararlıyız. Fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.


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