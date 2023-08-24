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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Endonezya’nın bağımsızlığının 78. yıldönümü münasebetiyle Ankara’da düzenlenen resepsiyonda konuşuyor.
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Ekonomi

Çin, Küresel Kalkınma Girişimi için 10 milyar dolarlık fon oluşturacak

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin, Küresel Kalkınma Girişimi'nin (GDI) uygulanmasını desteklemek üzere için 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Çin, Küresel Kalkınma Girişimi için 10 milyar dolarlık fon oluşturacak

Pekin

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen 15. BRICS Zirvesi kapsamındaki "BRICS Dostları" toplantısında konuşan Şi, küresel kalkınma ve Güney-Güney işbirliği kapsamında bugüne dek Asya'dan Afrika'ya Pasifik Ada ülkelerinden Karayipler'e 200'den fazla işbirliği projesinin hayata geçirildiği belirtti.

Küresel Kalkınma Girişimi fikrini, dünyanın, kalkınma meselesine odaklanması ve BM'nin 2030 Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesini teşvik etmek amacıyla ortaya attığını ifade den Şi, şimdiye dek işbirliği projelerine 4 milyar dolar fon aktarıldığını, Çin finans kurumlarının, GDI'ın uygulanması için 10 milyar dolarlık fon oluşturacağını söyledi.

Şi, Çin'in gelişmekte olan ülkelerle daima dayanışma içinde olduğunu ve daima gelişmekte olan ülkeler grubunun parçası olacağını vurgulayarak, yoksullukla mücadeleden eğitim ve sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına kadar çok sayıda alanda pratik işbirliğini derinleştirdiğini kaydetti.

Küresel Kalkınma Girişimi'nin yeşil kalkınmaya, yeni türden sanayileşmeye ve dijital ekonomiye öncelik verdiğinin, yeni bir sanayi devrimi ortaklığıyla yüksek nitelikli kalkınmayı hedeflediğinin altını çizen Şi, ülkelerin ekonomileri ve halkların refahı için elzem olan gıda ve enerji güvenliğini sağlamaya yönelik projeleri uygulamaya geçirdiklerini aktardı.

Şi, Çin'in, "Afrika ülkelerinin güvenilir bir dostu" olduğunu, son yıllarda kıtaya büyük miktarda kalkınma desteği sağladığını, 6 bin kilometreden fazla demir yolu, 6 bin kilometreden fazla kara yolu ve 8'den fazla büyük hidro-elektrik santrali projesinin inşasına aracı olduğunu ifade etti.

Çin'in aynı zamanda Afrika ülkelerinin kendi kalkınma kapasitesini geliştirmesine destek olduğunu vurgulayan Şi, uydu teknolojisine dayalı veri araçları ve akıllı gümrük uygulamaları sağlayacağı, sürdürülebilir kalkınma programlarını desteğini sürdüreceğini dile getirdi.

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