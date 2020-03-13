Euro
7.01
Dolar
6.30
BIST 100
96,741.12
Altın
1,580.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'da düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor
logo
Ekonomi

Etanol düzenlemesi 20 bin metreküplük ilave kapasite oluşturacak

Benzin türlerine etanol karıştırılması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınması, Kovid-19 salgını nedeniyle talebin arttığı dezenfektan ve kolonyaların üretiminde yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlayacak.

Nuran Erkul Kaya   | 13.03.2020
Etanol düzenlemesi 20 bin metreküplük ilave kapasite oluşturacak

İstanbul

Benzin türlerine etanol harmanlanması zorunluluğunun 3 ay süreyle askıya alınması, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılan dezenfektan ve kolonyaların üretimi için yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi sağlayacak.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) edindiği bilgiye göre, yenilenebilir enerji politikalarına uyum sağlanması, enerjide dışa bağımlılığın azaltılması ve tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla 2013'ten itibaren yerli tarım ürünlerinden üretilen etanolun benzinle harmanlanmasına ilişkin zorunluluk uygulanmaya başlandı.

Benzin türlerine yüzde 2 etanol harmanlanmasına ilişkin yükümlülük 2014'te yüzde 3 seviyesine çıkarıldı.

Yerli tarım ürünlerinden üretilen 95 bin metreküp etanol, 2018'de yükümlülüğü olan rafineri ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından benzinle harmanlanarak piyasaya arz edilirken, bu miktar yüzde 3,17 harmanlamaya denk geldi. Böylece, yıllık yaklaşık 250 milyon liralık akaryakıt ikamesi ürünün üretilmesi sağlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınına karşı alınacak tedbirler kapsamında, artan dezenfektan ve kolonya ihtiyacının yerli üretimle karşılanması için EPDK'den talepte bulundu.

EPDK talebin petrol piyasasına etkilerini değerlendirerek 13 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere rafineri ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin benzin türlerine yüzde 3 etanol harmanlama zorunluluğunu 3 ay süreyle askıya aldı.

Kalite ve fiyatları etkilemeyecek

Söz konusu kararla, Kovid-19 salgını sebebiyle talebin arttığı kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılabilecek yaklaşık 20 bin metreküplük ilave etanol kapasitesi oluşacak.

Etanolün benzin türlerinin üretiminde kullanılmaması benzinin kalitesini etkilemiyor. Uygulamanın benzin talebinin karşılanmasına ve akaryakıt fiyatlarına olumsuz etkisi olmayacağı gibi bu düzenleme, benzin türlerine etanol harmanlanmasına ilişkin bir yasak anlamına da gelmiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB tatil süresince öğretmenlere 15 saat ek ders ücreti ödeyecek
AVM'lerde koronavirüs önlemleri artırılıyor
Formula 1'in Bahreyn ve Vietnam ayakları ertelendi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

Benzer haberler

Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

Meclis koronavirüse karşı ilaçlandı

Etanol düzenlemesi 20 bin metreküplük ilave kapasite oluşturacak

Tarım ve Orman Bakanlığı: 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler üst düzeye çıkarıldı

Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor

Avrupa'da koronavirüs vakalarıyla önlemler de artıyor
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu dezenfekte edildi
Bangladeş'te kamplardaki Arakanlı Müslümanları Kovid-19 korkusu sardı

Bangladeş'te kamplardaki Arakanlı Müslümanları Kovid-19 korkusu sardı