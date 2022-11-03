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Ekonomi

Ekimde en çok satan otomotiv markaları açıklandı

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında ekimde en fazla satışı gerçekleştirilen markalar sırasıyla Fiat, Ford ve Renault şeklinde sıralandı.

Abdulselam Durdak   | 03.11.2022
Ekimde en çok satan otomotiv markaları açıklandı

İstanbul

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2022 yılı ekim ayı otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ekim ayına göre yüzde 14,9 artarak 65 bin 222 oldu. Ekim ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 artarak 47 bin 440 olurken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,5 artışla 17 bin 782 seviyesinde gerçekleşti.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık ekim ayı ortalama satışlara göre yüzde 1 büyüdü.

Toplam pazarda ilk 5 marka

AA muhabirinin ODD raporundan derlediği bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 13 bin 198 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Bunu 7 bin 654 satışla Ford ve 6 bin 891 satışla Renault takip etti.

Volkswagen (VW) 5 bin 202 satışla dördüncü ve Dacia 3 bin 687 satışla beşinci sırada yer aldı.

En fazla satılan otomobil markaları

Ekim ayında en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 9 bin 85 ile Fiat oldu. Fiat'ı 6 bin 38 satışla Renault ve 3 bin 687 satışla da Dacia izledi.

Hyundai 3 bin 327 satışla dördüncü sırada konumlanırken, VW 3 bin 55 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Ekimde lüks otomobil satışları

Otomobil satışlarında 44 markanın yer aldığı listede geçen ay Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

Ekim ayında 43 Porsche, 33 Maserati, 31 Lexus, 3 Jaguar, 3 Aston Martin, 2 Ferrari ve 1 Bentley satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticarinin ilk 5'i

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ekim ayında 6 bin 918 satışla Ford, listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u 4 bin 113 satışla Fiat ve 2 bin 147 satışla VW izledi.

Toyota 1.166 satışla dördüncü ve Renault 853 satışla beşinci oldu.

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