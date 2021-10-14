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Ekonomi

Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti

Edirne'nin İpsala ilçesinde dolu nedeniyle zarar gören 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespit çalışması yapılıyor.

Gökhan Zobar   | 14.10.2021
Edirne'de dolunun vurduğu 13 bin dönümlük çeltik arazisinde hasar tespiti

Edirne

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin zarar tespiti için çalışma başlattığı köyleri ziyaret eden İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör ve Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, incelemelerde bulundu.

Kaymakam Güngör, doludan zarar gören üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zarar gören tarlalarda hasar tespit çalışmasının yapıldığını belirten Güngör, "İpsala genelinde yaklaşık 13 bin dönüm çeltik arazisinde doludan kaynaklanan zarar ve yoğun ürün kaybı gözlemlenmiştir. Zarar beyan edilen tüm parseller için tam zarar tespitleri belirlenerek Bakanlığımıza iletilecektir. Tüm ilçemize geçmiş olsun." ifadesini kullandı.

İlçede dolu nedeniyle Sarıcaali, Balabancık, Sultanköy ve Paşaköy köylerinde çeltik ekili 13 bin dönüm arazi zarar görmüştü.

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