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Ekonomi

G7'den küresel tedarik zinciri baskısına karşı iş birliği mesajı

G7 ülkelerinin maliye bakanları, küresel ekonominin salgının ardından yeniden büyümeye geçerken artan küresel tedarik zinciri baskısına karşı birlikte hareket etme kararı aldı.

Gökhan Kurtaran   | 14.10.2021
G7'den küresel tedarik zinciri baskısına karşı iş birliği mesajı

Londra

Washington'da düzenlenen G7 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na ilişkin İngiltere Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, küresel tedarik zincirindeki sorunların giderilmesi amacıyla iş birliği mesajı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, küresel ekonominin salgından çıkarken tedarik zincirlerinin daha dayanıklı olmasını sağlamak için küresel iş birliğini artırmanın önemini vurguladı.

Sunak, "Tedarik zinciri sorunları küresel olarak hissediliyor. Dünyanın dört bir yanındaki finans liderleri, ortak zorlukların çözümü yolunda iş birliği yapmalı. Bugün toplantıda, önümüzdeki aylarda daha yakın çalışma konusunda anlaşmaya vardık. Birlikte güçlü ve dayanıklı bir (ekonomik) toparlanma inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

G7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katıldığı toplantının ardından yapılan bir önceki açıklamada, merkez bankası dijital para birimlerinin merkez bankalarının parasal ve finansal istikrar hedeflerini yerine getirme kabiliyetine zarar vermemesi gerektiği belirtilmişti. Açıklamada, dijital para ve ödemelerdeki inovasyonun önemli faydalar sağlama potansiyeli olduğu ancak bunların önemli kamu politikası ve düzenleyici sorunları da gündeme getirdiği kaydedilmişti.

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