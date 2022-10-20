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Ekonomi

ECB, yeni toptan ödeme sistemine geçişi erteledi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, ECB'nin yeni gerçek zamanlı brüt ödeme (RTGS) sisteminin başlatılmasını 4 ay erteledi.

Bahattin Gönültaş   | 20.10.2022
ECB, yeni toptan ödeme sistemine geçişi erteledi

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından yapılan açıklamada yeni gerçek zamanlı brüt ödeme sistemi ve merkezi likidite yönetimi modeli T2'nin başlatılmasının 21 Kasım 2022'den 20 Mart 2023'e ertelendiğini bildirdi

Açıklamada, ek dört aylık sürenin kullanıcı hazırlığının yanı sıra yeni platforma sorunsuz geçişi de sağlayacağına vurgu yapıldı.

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