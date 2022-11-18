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Ekonomi

ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir

ECB Başkanı Christine Lagarde, “Oranları (faiz) daha da artırmayı bekliyoruz ve parasal gevşemeyi geri çekmek yeterli olmayabilir." dedi.

Bahattin Gönültaş   | 18.11.2022
ECB Başkanı Lagarde: Enflasyonla mücadelede ekonomik büyüme kısıtlanabilir

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB’nin yüksek enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını artırmaya devam edeceğini ve hatta ekonomik büyümenin kısıtlanması gerekebileceğini söyledi

Lagarde, Frankfurt’ta düzenlenen “2022 Avrupa Bankacılık Kongresi”nde yaptığı konuşmada, Avrupa'da ekonomik toparlanma ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyon ile mücadele için alınan önlemlerin ekonomiyi yavaşlatacağını anlatan Lagarde, ECB’nin gelecek ay yapılacak toplantısında faiz oranlarında artış olacağının sinyalini verdi.

Lagarde, “Oranları (faiz) daha da artırmayı bekliyoruz ve parasal gevşemeyi geri çekmek yeterli olmayabilir.” yorumunu yaptı.

Enflasyonla mücadelede ekonomik büyümenin kısıtlanması gerekebileceğine işaret eden Lagarde, faiz oranlarının para politika duruşlarını ayarlamanın ana aracı olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Lagarde, ECB’nin diğer politika araçlarını da normalleştirmesi ve böylece faiz politikasının sağladığı teşviki artırması gerektiğini anlattı.

Bu nedenle merkez bankası bilançosunun ölçülü ve öngörülebilir bir şekilde normalleştirilmesinin uygun olduğunu belirten Lagarde, ECB’nin yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesine izin vermeyeceğini vurguladı.

Öte yandan, ECB’nin faiz artırımları konusunda ne kadar ileri gideceğini ve hangi hızda gideceğini enflasyon görünümü belirleyecek.

ECB Yönetim Konseyi, 15 Aralık'taki toplantısında faiz oranlarının geleceğine ilişkin karar verecek.

ECB Yönetim Kurulu, son 3 toplantının ilkinde faiz oranlarını 50 baz puan artırdı. Son iki toplantıda faizi 75 baz puan artıran ECB, faiz artırım döngüsünün ardından toplamda 200 baz puan yükseltmişti.

Avro Bölgesi'nde, ekimde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,6’ya ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Piyasalarda 2024'e kadar ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerinde kalması bekleniyor.

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