İstanbul'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

İlyas Kaçar
28 Ağustos 2026•Güncelleme: 28 Ağustos 2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kentteki bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkili olmaya başladı.
Karadeniz üzerinden gelen yağış kütlesi, Anadolu Yakası'nda Şile, Sultanbeyli, Maltepe ve Adalar hattında etkili oldu.
Kuvvetli yağış ve yollarda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.
Sağanak sonrası meydana gelen iki trafik kazasında 10 kişi yaralandı
Esenyurt'ta, Avcılar Haramidere TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolunda 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
Üsküdar'da, Uzunçayır mevkisinde 3 aracın karıştığı kazada ise 4 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.
Öte yandan kentin başka noktalarında da hasarlı kazalar meydana geldi.