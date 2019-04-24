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Ekonomi

ECB: Trump'ın ticaret savaşı Avrupa’yı 'ılımlı' etkiledi

Avrupa Merkez Bankası araştırmasında, ABD Başkanı Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşının etkisinin Avrupa’yı "ılımlı" etkilediği tespitinde bulunuldu.

Bahattin Gönültaş   | 24.04.2019
ECB: Trump'ın ticaret savaşı Avrupa’yı 'ılımlı' etkiledi

Berlin

Avrupa Merkez Bankası (ECB) araştırmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünya genelinde başlattığı ticaret savaşının etkisinin Avrupa’yı "ılımlı" etkilediği tespitinde bulunuldu.

Avrupa Merkez Bankası ekonomistleri Vanessa Gunnella ve Lucia Quaglietti tarafından hazırlanan “Artan korumacılığın ekonomik etkileri: Avro Bölgesi ve Küresel Bakış Açısı” adlı araştırma bankanın internet sitesinde yayınlandı.

Araştırmaya göre, yaklaşık bir yıl önce ABD Başkanı Trump’ın Avrupa’dan alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği gümrük vergilerinin kıtanın ihracatına etkisi, “şaşırtıcı” derecede hafif kaldı. Hatta, ağır ekipman üreticileri gibi imalat sanayinin bazı alt sektörleri, ABD’nin Çin ürünlerine daha geniş gümrük vergileri uygulamasının Avrupa'nın ürünlerini daha ucuz hale getirmesi ve pazar payını artırması dolayısıyla daha fazla kazanç sağladı.

ABD Başkanı Trump'ın ek gümrük tarifelerinin küresel ve avro bölgesi ekonomik görünümleri için yalnızca “ılımlı” bir risk oluşturduğu belirtilen çalışmada, “ticarette korumacılığa ilişkin küresel belirsizliğin Avrupa'daki ılımlı büyümenin sebeplerinden bir tanesi” olarak gösterildi.

Araştırmada, ABD ile ticaret ortakları arasındaki yeni tarifelerin Avro Bölgesinin ekonomik büyüme hızında ılımlı bir düşüşe neden olacağına işaret edilerek, Washington ve tüm ortakları arasındaki gümrük tarife ve diğer ticaret engellerinde iki yönlü, yüzde 10'luk bir tarife artışı simülasyonu yapıldı.

Böyle bir durumda, Amerikan ürünlerinin küresel pazarlarda daha pahalı hale geleceği için ABD ekonomisinin, Çin ve Avrupa ekonomilerine göre daha çok zarar göreceğinin altı çizildi. ECB'nin çalışmasında, Avrupa’da ise simülasyonu yapılan ticaret savaşının iş güvenine vereceği zararın, ABD dışındaki ülkelere yapılan ihracat artışları ile büyük ölçüde ortadan kalkacağına yer verildi.

Mevcut ticaret savaşlarının daha ileri gitmesi durumunda, Avrupalı şirketlerin Çin’deki rakip ABD’li şirketlerin pazar paylarını alacaklarına da çalışmada işaret edildi.

“Çok taraflı iş birliği çerçevesinde ticaretin serbestleştirilmesi, küresel ekonomik refahı belirleyen önemli bir faktör olmuştur” ifadesine yer verilen çalışmada, ticarette artan korumacılığın küresel ticarete zarar vereceği uyarısı yapıldı.

Çalışmanın, AB Konseyinin, ABD ile sanayi ürünlerinde gümrük vergilerini kaldırmak üzere ticaret müzakereleri yapmak için AB Komisyonunun yetki talebine onay verildiğini açıklamasından sonra gelmesi dikkati çekti. ABD ve AB birbirlerinin en büyük ticari ortağı konumunda ve karşılıklı ticaret küresel ticaretin yüzde 30'una karşılık geliyor.

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