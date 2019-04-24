Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.58
Dolar
5.87
BIST 100
96,142.18
Altın
1,275.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Antalya 11 günde 4 Hint düğününe ev sahipliği yapacak

Antalya'nın Kemer ve Serik ilçelerinde, 11 günde 4 Hint düğünü yapılacak.

Sinan Özmüş   | 24.04.2019
Antalya 11 günde 4 Hint düğününe ev sahipliği yapacak

Antalya

Antalya'nın Kemer ve Serik ilçelerinde, 11 günde 4 Hint düğünü gerçekleştirileceği bildirildi.  

Hint grup pazarında faaliyet gösteren Inventum Global'den yapılan yazılı açıklamaya göre, turizm merkezi Belek'te, 4 büyük düğün organizasyonu gerçekleştirilecek.

Düğün sahiplerince, isimleri ve bütçelerinin açıklanmasının istenmediği belirtilen düğünler için davetliler, hazırlanan birbirinden etkileyici görsel şovlarla büyüleyici bir ambiyansta kutlamalara devam edecek.

100 tır dekor kurulacak

Düğünlerin uçak, otel, transferler, ağırlama, özel geceler de dahil olmak üzere tüm koordinasyonunu gerçekleştiren firma, bu 4 büyük organizasyonda tedarikçileriyle birlikte yaklaşık bin kişilik bir ekiple hizmet verecek. Organizasyonlar için 100 tır dekor, sahne, ses, ışık ve görüntü sistemleri kullanılacak.

Hazırlıklarına aylar öncesinden başlanan ve tamamen gizlilik içerisinde sürdürülen düğünler için, profesyonel Türk, Hint ve Dubai'den çekim ve prodüksiyon ekipleri, teknik ekipler, aşçılar, servis ekipleri ve dekor ekipleri çalışıyor. On binlerce çiçekle dizayn edilen mekanlardaki düğünlerde, günün farklı saatlerinde şovlar, ses ışık gösterileri ve törenler bütün ihtişamıyla konuklara unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

"Hint düğün pazarında daha iyi noktada olacağız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak, Hint pazarında aralıksız devam eden pazarlama faaliyetlerinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirtti.

Üst üste 11 gün içerisinde gerçekleştirecekleri yüksek bütçeli 4 düğün sonrasında artık Türkiye'nin Hint düğün pazarında çok daha iyi bir noktada olacağını vurgulayan Özpak, "Yakın bir gelecekte Türkiye'nin Hint düğün pazarında en çok tercih edilen destinasyonlar arasında, en üstlerde hak ettiği yerde olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koalisyon pazarlıkları
Ermeni meselesinde artık değişim zamanı
İspanya’da erken seçimden nasıl bir siyasi tablo çıkar?
Ukrayna'da ekonomik kriz Zelenskiy'in yolunu açtı
Arktik bölgesi jeopolitiği

Benzer haberler

Yerleşik Tatarlar Antalya'da kültürlerini yaşatıyor

Yerleşik Tatarlar Antalya'da kültürlerini yaşatıyor

Adana merkezli uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı

'Ata sporunda cengaver bitmez'

'Antarktika bütün insanlık için bir misyon'

'Antarktika bütün insanlık için bir misyon'
Yeni turist hedefine iki ayda 3 milyon ziyaretçi katkısı

Yeni turist hedefine iki ayda 3 milyon ziyaretçi katkısı

Antalya turizm sezonuna hazır

Antalya turizm sezonuna hazır