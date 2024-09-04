E-ticaret sitelerinde kırtasiye malzemelerinin satışı arttı
Okul dönemi alışverişlerde e-ticaret sitelerindeki hareketlilik sürerken, kırtasiye ürünleri, kitap, giyim, ayakkabı, okul çantası, kitaplık, dizüstü bilgisayar, kulaklık gibi pek çok ürün grubunda satış oranları arttı.
İstanbul
Hepsiburada Pazarlama Grup Direktörü Görkem Dereli, "Bu süreçte en çok tercih edilen ürünler kırtasiye malzemeleri, çanta ve aksesuarlar, suluk ve mataralar gibi okul ihtiyaçları olurken aynı zamanda, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve aksesuarları gibi teknolojik ürünlerde de belirgin bir artış görüyoruz." dedi.
Okul dönemi alışverişlerde e-ticaret sitelerindeki hareketlilik sürerken, kırtasiye ürünleri, kitap, giyim, ayakkabı, okul çantası, kitaplık, dizüstü bilgisayar, kulaklık gibi pek çok ürün grubunda satış oranları arttı.
AA muhabirine açıklamada bulunan Dereli, okul döneminin Hepsiburada için en yoğun ve hareketli dönemlerden biri olduğunu belirtti.
Dereli, özellikle, farklı yaş gruplarına yönelik ürünlerde geniş bir çeşitlilik sunmaları sayesinde, velilerin her türlü ihtiyacını karşılayabildiklerini aktararak, "Bu yıl, okul araç gereçleri, kırtasiye ürünleri, çanta ve aksesuarlar gibi temel ihtiyaçların yanı sıra bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünlere olan talebin de yüksek olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Ödemesi Kolay Okul Alışverişi" kampanyalarıyla müşterilerinin "şimdi al 3 ay sonra öde" avantajına şimdiden büyük ilgi gösterdiklerini kaydeden Dereli, sundukları ödeme kolaylıkları ve ürün çeşitliğinin satışlarını olumlu yönde etkilediğinin altını çizdi.
Okul döneminin e-ticaret platformlarında belirli kategorilerdeki satışların yoğunlaştığı bir dönem olduğuna işaret eden Dereli, "Bu süreçte en çok tercih edilen ürünler kırtasiye malzemeleri, çanta ve aksesuarlar, suluk ve mataralar gibi okul ihtiyaçları olurken aynı zamanda, bilgisayar, tablet, cep telefonu ve aksesuarları gibi teknolojik ürünlerde de belirgin bir artış görüyoruz. Giyim kategorisinde ise özellikle tişört ve çorap gibi temel ürünler öne çıkıyor. Ayrıca, giyilebilir teknoloji ürünleri, taşınabilir bilgisayarlar ve tabletler de bu dönemin en popüler ürünleri arasında yer alıyor." diye konuştu.
Farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre tercih edilen ürünlerin de çeşitlendiğini belirten Dereli, şu değerlendirmede bulundu:
"Anasınıfı ve kreş hazırlıkları için en çok tercih edilen ürünler, çocuk okul ayakkabıları, kreş ayakkabıları, yedek kıyafetler, boyalar, dikkat güçlendirme setleri ve hijyen ürünleri oluyor. Birinci sınıf öğrencileri için ise kurşun kalemler, kırmızı kalemler, güzel yazı defterleri, okul çantaları, mataralar, suluklar, boya kalemleri, okul spor ayakkabıları, yedek kıyafetler ve hijyen ürünleri öne çıkıyor. Ortaokul öğrencileri içinse daha çok kız ve erkek sırt çantaları, okul ayakkabıları, kalemler, defterler, versatil kalemler, resim çantaları, mataralar, okul tişörtleri, çalışma odası gereçleri, tabletler ve kitaplar tercih ediliyor. Özellikle Türk ve dünya klasikleri gibi ara sınıf okuma listelerinde yer alan kitaplar da bu yaş grubunda popüler."
Hepsiburada olarak bu yıl kreşten ilkokula, ortaokuldan sınav hazırlığına kadar her döneme özel tüm ihtiyaçların yer aldığı listeler hazırladıkları bilgisini paylaşan Dereli, müşterilerinin tek bir tıkla kendi ihtiyacına yönelik tüm okul alışverişini yapabildiğini aktardı.
Dereli, şirket olarak, tüketicilerin orijinal ürün alırken güvenilir satıcılardan alışveriş yapmalarını, ürün açıklamalarını ve görsellerini dikkatlice incelemelerini tavsiye ederek, "Ürün seçerken yorumları okumalarını, görselleri de incelemeleri de önemli. Hepsiburada olarak, platformumuzda sunduğumuz Hepsiburada satıcılı ürünlerde 'orijinal ürün sözü' veriyoruz. Müşterilerimiz, orijinallik konusunda bir şüphe yaşarlarsa ücretsiz kapında iade hizmetimizle etmek istediği ürünleri 'Kolay iade et' ve 'Adresimden ücretsiz teslim alınsın' adımından seçeceği randevu tarihinde sipariş adresinden iade edebiliyorlar." ifadelerini kullandı.
"Siparişlerin yüzde 82'sini 24 saat içinde teslim ediyoruz"
Yoğun satış dönemlerinde, özellikle büyük kampanyalar sırasında, sipariş hacimlerinde belirgin bir artış yaşandığına değinen Dereli, şöyle devam etti:
"Bu artışa rağmen, kargo gecikmelerini en aza indirmek için çeşitli önlemler aldık. Algoritma destekli bir sistem kullanarak, daha az sayıda paketi taşımacılarımıza yönlendirirken, daha fazla sayıda paketi özel toplama araçlarımızla hızlı bir şekilde topluyoruz. Ek taşımacı kurye desteğiyle lojistik alanındaki teknolojilerimizle siparişleri gecikme olmadan taşıyoruz. Siparişlerin yüzde 82'sini 24 saat içinde teslim ediyoruz. Ek olarak, teslimatları daha da hızlandırmak için yeni araçlar ve ek kaynaklarla destek sağlıyoruz. Kendi teknoloji ekibimiz tarafından geliştirilen ve patentli olan son kilometre çok amaçlı rota optimizasyonu programımız sayesinde, yeni taşımacılarımız hızlı bir şekilde işe adapte olabiliyor ve teslimatları sorunsuz bir şekilde tamamlayabiliyorlar. Bu önlemlerle, yoğun dönemlerde dahi kargo gecikmelerini en aza indiriyoruz."
"Pek çok okul ihtiyacını tek tıkla öğrencilerle buluşturuyoruz"
Trendyol Grubu Büyüme ve Müşteri Deneyiminden Sorumlu Başkan (CMO) Kutay Konakçı ise okul dönemi satışlarda kategori bazlı olarak 2-3 kata çıkan artışlar beklediklerini bildirdi.
Konakçı, kırtasiye ürünleri, kitaplar, giyim, ayakkabı, okul çantası, kitaplık, dizüstü bilgisayar, kulaklık gibi pek çok ürün grubunda satış oranlarının arttığını vurgulayarak, "Trendyol olarak biz de bu ürün grupları yanı sıra pek çok okul ihtiyacını tek tıkla öğrencilerle buluşturuyoruz." dedi.
Okul öncesi dahil olmak üzere ilk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik tüm ürünlerin platformlarında yer aldığına dikkati çeken Konakçı, "3-6 yaş arası okul öncesi yaş grubunda tulum, kreş ayakkabısı, spor ayakkabı, tayt, alt-üst takım gibi kreşte kolay giyilebilir ürünler ön plana çıkıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerini içeren yaş gruplarında eşofman, tişört, pantolon, mont, ceket, spor ayakkabı ürün grupları ön plana çıkıyor. Lise ve üniversite öğrencileri ise sırt çantası, omuz çantası, spor ayakkabısı, loafer gibi ürün gruplarına daha fazla ilgi gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.
Konakçı, alışverişlerde, markaların yetkili satıcılarının tercih edilmesinin önem taşıdığını aktardı. En fazla siparişin İstanbul, Ankara ve İzmir'den aldıklarını söyleyen Konakçı, okula dönüş dönemi yanı sıra satışların arttığı kampanya dönemleri gibi süreçlerde yoğunlukların arttığını belirtti.
Konakçı, "Satış potansiyeli yüksek satıcıları önceden belirleyerek, stok hazırlığı ve sipariş yönetimi konusunda kendileriyle iletişime geçiyoruz. Lojistik süreçlerde güçlü iş ortaklarımız da ek mesai ya da vardiyalar planlayarak siparişlerin öngörülen zamanlamalarda ulaştırılmasını sağlıyor." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.