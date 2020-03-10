Euro
6.98
Dolar
6.17
BIST 100
101,062.50
Altın
1,650.98
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Dünya Ticaret Örgütünün toplantıları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Dünya Ticaret Örgütü 20 Mart'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.

Bayram Altuğ   | 10.03.2020
Dünya Ticaret Örgütünün toplantıları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Cenevre

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), çalışanlarından birinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle 20 Mart'a kadar olan toplantılarını iptal etme kararı aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, DTÖ Genel Sekreteri Roberto Azevedo, Cenevre'deki tüm ülke temsilciliklerine bir açıklama göndererek, çalışanlarından birinde virüs tespit edildiğini ve bu kişinin evinde karantinaya alındığını bildirdi.

Açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve tüm DTÖ çalışanlarının bundan haberdar olduğu ifade edildi.

Azevedo, yaşanan gelişme ışığında DTÖ'nün yarından başlayarak 20 Mart'a kadar yapılması planlanan tüm toplantılarının iptal edildiğini misyon temsilcilerine iletti.

Öte yandan, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı bünyesindeki tüm toplantıların da nisan sonuna kadar iptal edildiği öğrenildi.

BM Cenevre Ofisi'nde devam eden İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumu kapsamındaki panel ve konferanslar dahil tüm yan etkinlikler geçen hafta iptal edilmişti.

Ayrıca, BM Cenevre Ofisi ziyaretçilere kapatılmıştı.

Kovid-19 Avrupa'da yayılmaya devam ediyor

Bu arada, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, başkent Sofya'daki Çin pazarında çalışan 2 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi. Böylece, Bulgaristan'da vaka sayısı 6'ya ulaştı.

Romanya'da da vaka sayısı 29'a çıktı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca Türkiye’deki ilk koronavirüs vakasını açıkladı

KKTC Sağlık Bakanı Pilli: Hiçbir KKTC vatandaşında koronavirüse rastlanmadı

'Almanya'daki insanların yüzde 60 ila 70'ine koronavirüs bulaşabilir'

Dünya Ticaret Örgütünün toplantıları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi

Dünya Ticaret Örgütünün toplantıları Kovid-19 nedeniyle iptal edildi
'Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmekte'

'Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürmekte'
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi

Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 33'e yükseldi