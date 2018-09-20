Dolar/TL, 6,24 seviyesinde işlem görüyor

İSTANBUL

Dün güne 6,38 seviyelerinden başlamasının ardından 6,2333'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 düşüşle 6,2503'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugün ise 6,23-6,28 bandında hareket ederken, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,04 azalışla 6,2469 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,23 artışla 7,3168'den, sterlin/TL de yüzde 0,12 yükselişle 8,2311'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde haber akışı ve makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu belirterek, özellikle saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanacak Orta Vadeli Program'da (OVP) ortaya konulacak ekonomik çerçeve ve hedeflerin yakından takip edileceğini vurguladı.

Dolar/TL'de teknik açıdan 6,19'un destek konumunda olduğunu, bu seviyenin kırılması durumunda düşüşün ivme kazanabileceğini kaydeden analistler, 6,41'in direnç olarak izleneceğini bildirdi.

Muhabir: Belgin Yakışan