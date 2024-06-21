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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 10.754,37 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 21.06.2024 - Güncelleme : 21.06.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,43 puan ve yüzde 0,13 artarak 10.754,37 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,01 ve holding endeksi yüzde 0,22 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,79 ile turizm olurken, tek kaybettiren yüzde 0,31 ile iletişim oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,57 artışla 10.739,94 puandan tamamladı.

Chatham House tarafından düzenlenen Londra Konferansı 2024'te konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasanın ekonomi programıyla enflasyonun düşürüleceğine ikna olmaya başladığını belirterek, "Şimdi güçlü bir dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz." dedi.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin temkinli duruşlarını korumaya devam etmesi ve ABD'de dün açıklanan veriler sonrasında karışık seyir izlendiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 15 Haziran ile biten haftada 5 bin azalarak 238 bine gerilemesine karşın beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Bu dönemdeki düşüşe karşın Ağustos 2023'ten bu yana en yüksek ikinci seviyesini kaydeden işsizlik maaşı başvurularına dair piyasa beklentisi, başvuru sayısının 235 bin olacağı yönündeydi.

Süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 8 Haziran ile biten haftada 15 bin kişi artarak 1 milyon 828 bine yükseldi.

Öte yandan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonun Fed'in yüzde 2 hedefine dönmesinin bir ila iki yıl sürebileceğini ifade etti.

Bugün yurt dışında ise ABD'de ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile ABD'de 2. el konut satışlarının öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.400 ve 10.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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