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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 10.391,89 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Borsa günü yükselişle tamamladı

istanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,26 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketinin izleneceğini aktaran analistler, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Japonya'da sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

BoJ'un yarın faizi sabit bırakmasının beklendiğini vurgulayan analistler, Başkan Kazuo Ueda'nın yapacağı sözle yönlendirmelerden bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipuçları aranacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.500 ve 10.600 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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