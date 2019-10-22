Dış ticareti geliştirmek için eğitimde iş birliği
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.
Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığında düzenlenen "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü" imza törenine katıldı.
Törende konuşan Pekcan, dünyanın ticaret savaşları, korumacılık önlemleri ve Brexit'ten kaynaklanan değişim ve dönüşüm sürecinden geçtiğini, bu süreçte küresel ekonominin hızla daraldığını belirterek alışagelmiş pazarlardaki küresel ticaretin yavaşlaması sebebiyle de Türk ihracatçılarının kendilerine mutlaka yeni pazarlar bulmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu yeni pazarlara donanımlı iyi eğitilmiş gençlerle beraber ulaşılacağına inandıklarını dile getiren Pekcan, "Yeni pazarlarda uluslararası dış ticaret mevzuatına, ticaret hukukuna, ticaretin finansmanı konularına, yeni pazarların diline, kültürüne, alışkanlıklarına, talep ve beklentilerine hakim donanımlı yetişmiş gençlerimize ihtiyacımız var." dedi.
Pekcan, sadece mal ticaretinin değil hizmet ticaretinin de büyük bir ekonomi olduğuna dikkati çekerek "Türk dizileri de tahmin edemeyeceğiniz kadar farklı pazarlarda Asya, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Latin Amerika'da çok ciddi talep görüyor ve izleniyor. Bu diziler de Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sağlıyorlar, telif hakları kapsamında da dağıtılıyorlar, bunlar da döviz kazandırıcı hizmetlerimizin arasına giriyor. Bütün bu sektörlerde çalışmamız için nitelikli eğitilmiş iş gücüne çok ihtiyacımız var." diye konuştu.
Bunun yanında e-ticaret, e-pazarlama yöntemlerinin gelişmeye devam ettiğine dikkati çeken Pekcan, küçük ve mütevazı işletmelerin de e-ticaretten faydalandığını söyledi.
Pekcan, lojistiğin ve dış ticaretin finansmanının başlı başına bir uzmanlık alanı olduğuna işaret ederek "İlgi duyan gençlerimizin lise çağından itibaren bu eğitim sürecinin içinde yer almalarını istiyoruz. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber her türlü eğitim desteğini vereceğiz. Türkiye'nin toplam dış ticareti 391 milyar dolar, buna hizmet ticaretini de eklediğimizde 462 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz. Buralarda iyi eğitimli gençlerimize çok çok ihtiyacımız var." değerlendirmelerinde bulundu.
Gençlere tavsiyeler
Hazırladıkları protokol vasıtasıyla gençlere önerilerde bulunan Pekcan, şu ifadeleri kullandı:
"Dış ticareti başlı başına bir meslek olarak görmelerini ve bu mesleği araştırarak kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. İngilizcenin yanında daha çok büyük pazarların dillerini bilmeniz sizlere büyük katkı sağlayacaktır. Bugün Latin Amerika'da Portekizce ve İspanyolca konuşuluyor. Son üç yılda miktarları az olmakla beraber Latin Amerika ülkelerine ihracatımız artma trendinde. Bunun yanında Rusça, Çince, Japonca, Arapça eğitimlerini aldığınız zaman ülkelerin sosyopolitik yapısını analiz yapabileceksiniz, ülkelerin gündemlerini takip edebileceksiniz, tüketici zevklerini, tercihlerini, önceliklerini bilebileceksiniz. Bunlar sizin diğerlerine göre her zaman bir adım önde olmanızı sağlayacaktır. Bu dillere hakim gençlerimizde kariyer açısından da bir farklılık ve öncelik yaratacak. Bir önerim de hukuk eğitimi almak isteyen ya da hali hazırda hukuk lisansı yapan öğrencilerimizle ilgili, sadece Türkiye mevzuatına değil, uluslararası mevzuatlara da hakim olarak kendilerini, uluslararası hukuk düzeyinde geliştirmelerini öneriyorum. Hukuk alanında yetişmiş, uluslararası ticaret hukukuna vakıf arkadaşlarımıza çok ihtiyacımız var."
"İnanıyorum ki Türkiye geneline de yayabiliriz"
Bakan Pekcan, Bakanlığın en temel misyonlarından birisinin de dış ticarete yönelik etkinliğin arttırılması olduğunu dile getirerek bu konuda da firmalara destek olmaya devam ettiklerini aktardı.
Bakanlık olarak ticaret ve ihracat eğitimleri verdiklerini anlatan Pekcan, "Bugüne kadar 477 dış ticaret eğitiminden 22 bin 614 insan yararlanmış. Sadece 2019'da, 42 ilimizde 52 ayrı dış ticaret eğitim programından 2 bin 200 iş insanımıza ulaşmış bulunuyoruz. Aynı zamanda bakanlığımız artık il ziyaretleri yapıyor. Firmalara kapı kapı gidip onların taleplerini, beklentilerini, sorunlarını dinliyor ve çözüm üretmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Milli Eğitim Bakanlığıyla imzaladıkları bu protokol sayesinde yeni becerilerle donanmış eğitimli iş gücüne ulaşabileceklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:
"Bu protokol bizim duyurduğumuz ihracat ana planındaki hedeflerimizden birisiydi. O hedefi koymadan önce sayın Bakanıma sordum, 'Yapar mıyız Sayın Bakanım' dedim, 'Evet yaparız' dedi. Bugün hem Milli Eğitim Bakanlığının hem Ticaret Bakanlığının birimlerinin gayretleriyle çok şükür bugün bu seviyeye gelmiş bulunuyoruz. (Eğitim protokolü ile) Buradaki kalifiye insan kaynağı sayesinde hem dış ticaretteki bağlarımız güçlenecek hem de ihracatımızın artmasına ve ekonomimizin büyümesine katkı sağlanmış olacak. Buradaki öğrencilerimize hem staj imkanı hem de kurs imkanı sağlamak üzere iş dünyamızla beraber çalışıyoruz. Şimdilik 4 ilimizde pilot proje olarak başlayacağız ama ben inanıyorum ki Türkiye geneline de yayabiliriz. Burada birçok gencimizde iş dünyasına dış ticaret uzmanı olarak atılma imkanı bulacak."
4 ilde, 4 pilot okul belirlendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da burada yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliklere sahip, gelişen teknolojiye etkin şekilde uyum sağlayabilen, paydaşların planlama ve karar alma süreçlerine aktif şekilde katıldığı bir sistematiği hayata geçirmeyi çok önemsediklerini vurguladı.
Türkiye'nin 2023 hedefleri ve Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu çalışmaları doğrultusundaki hedeflere ulaşmak için iş dünyasının deneyimlerinden, mevcut kaynaklarından yararlanmaya, buradaki ihtiyaç ve talepleri bilerek yola çıkmaya önem verdiklerini belirten Selçuk, "Dış ticaret alanında en büyük paydaşımız olan Ticaret Bakanlığıyla iş birliği yaparak yetişmiş iş gücü ihtiyacını önemli ölçüde geliştirme konusunda bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, bu kapsamda yürütülecek çalışmalara ilişkin, şunları kaydetti:
"Milli Eğitim Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde ülkemizin ihracatına katkı sağlamak, dış ticareti geliştirmeye yönelik ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Mersin illerinde 4 okulumuzda protokol faaliyetleri yürütülecek.
Protokol kapsamında, alan öğretim programı ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek. Zorunlu İngilizce, ikinci yabancı dil, Çince, İspanyolca, Japonca, Portekizce, Rusça ve benzeri diller belirlenecek pilot kurumlarda uygulanmaya başlayacak. İşletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamlarında yapılması için de yeni bir atılım yapılmış olacak."
Ayrıca iki bakanlığın iş birliğinde hizmet içi eğitim faaliyetlerinin mevcut bilgi ve tecrübeleri kapsayacak şekilde güncelleneceğini, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi faaliyetlerin düzenleneceğini anlatan Selçuk, alan öğretim programı ve eğitim materyallerinin güncellenmesinin hızlı bir şekilde gelişen bu alana ayrı bir enerji kazandıracağını söyledi.
Öğrencilere burs ve istihdam imkanı
Bakan Selçuk, hızlı değişimlere uyum sağlamak için hem öğretmen eğitimi hem de öğrencilere yönelik içerikler anlamında büyük bir gereksinimin bulunduğunun altını çizerek, "Pilot okullarımızda öğrenim görecek öğrencilere burs verilmesi de bu protokol kapsamında planlanan çalışmalar arasında. Pilot okullardan mezun olanların istihdam edilmesi de bir diğer önemli çalışma." diye konuştu.
"İş dünyası için de büyük bir kapı açmış oluyoruz"
İş garantili olarak açılan okullara talebin giderek yükseldiğine dikkati çeken Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bakanlığımız ile Ticaret Bakanlığı arasında, bilim ve teknoloji temeli üzerinde kurmuş olduğumuz bu köprüyle inanıyorum ki sadece öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz için değil, aynı zamanda iş dünyası için de büyük bir kapı açmış oluyoruz. Protokolle ülkemizin rekabet gücünün yükseltilmesi, ekonomik kalkınmaya destek olunması anlamında çok önemli bir adım atmış olduk. Bunu sadece dış ticaret alanında değil dış ticaretle bağlantılı olarak bütün sektörlerde yaptığımızı düşünürseniz meselenin önemi çok daha iyi anlaşılabilecektir."
Bakan Selçuk, iş birliğinin kurum ve kuruluşların yanı sıra mesleki eğitime gönül vermiş gençlere ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.
Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Dış Ticareti Geliştirmeye İlişkin Eğitim İş Birliği Protokolü"nü imzaladı. İki Bakan, ardından törene katılan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Öğrenciler ihracatçı firmalarda staj yapacak
Protokol kapsamında, alan öğretim programları ve eğitim materyalleri yabancı dil ağırlıklı olarak güncellenecek ve ilk etapta pilot olarak uygulanacak. Okullarda zorunlu İngilizce derslerine ek olarak alanın gerekliliklerine göre Çince, İspanyolca, Japonca, Portekizce ya da Rusça ikinci yabancı dil olarak verilecek.
Öğrenciler, işletmelerde beceri eğitimleri alacak ve staj uygulamaları gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı iş birliğinde öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca pilot okullarda öğrenim gören öğrencilere işletmeler tarafından burs verilecek, mezunların istihdamı sağlanacak.
Ticaret Bakanlığının girişimleri ile söz konusu liselerde öğrenim gören öğrencilere ihracatçı firmalar bünyesinde staj yapma imkanı tanınacak.
Stajlar aracılığıyla eğitim dünyası ile iş dünyası arasındaki yakınlaşmanın daha da artırılması ve bir taraftan ihracat sektörüne daha nitelikli personel yetiştirilerek ihracat artışının hızlandırılmasına katkı sağlanması, diğer taraftan da öğrencilerin mezuniyet sonrasında istihdamına destek verilmesi hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.