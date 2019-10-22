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Ekonomi

Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği devlet tahvili ve hazine bonosu ihalesinde 2 milyar 879,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Erhan Cihan Ünal,Sevgi Ceren Gökkoyun   | 22.10.2019
Hazine 2,9 milyar lira borçlandı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği devlet tahvili ve hazine bonosu ihalesinde 2 milyar 879,9 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık, ilk ihalede 12 ay (350 gün) vadeli, kuponsuz Hazine bonosunun yeniden gerçekleştirdi. İhalede basit faiz 14,14, bileşik faiz yüzde 14,18 oldu.

Nominal teklifin 2 milyar 248,1 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 537,6 milyon lira, net satış 1 milyar 353,5 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamu kuruluşlarından gelen 450 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede piyasa yapıcılarından 578,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 443 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1687 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,05 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede reel basit faiz yüzde 3,93, reel bileşik faiz yüzde 3,97 oldu.

Nominal teklifin 709 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 306 milyon lira, net satış 325,4 milyon lira olarak kaydedildi.

İhalede, piyasa yapıcılarından 401,6 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 308 milyonluk liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine, toplam 2 milyar 879,9 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

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