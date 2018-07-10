Pekcan, görevi Tüfenkci'den devraldı

Fotoğraf: AA/Ahmet İzgi

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile oluşturulan Ticaret Bakanlığı görevine getirilen Ruhsar Pekcan, görevi eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den devraldı.

Pekcan, Ekonomi Bakanlığında gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında düzenlenen törene katıldı.

Törende, TOBB Başkan Yardımcısı Faik Yavuz, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran'ın yanı sıra üst düzey bürokratlar, kadın girişimciler, ve Bakanlık çalışanları da hazır bulundu.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, öncelikle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kendisini bu göreve layık gördüğü için teşekkür etti.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine taşımak için iş insanları olarak özveriyle çalışacaklarını vurgulayan Pekcan, "Çalışmalarımızla inşallah bu teveccühe layık olacağız ve bir kadın olarak daha fazla gayret göstereceğiz. Dünyada ekonomiler içe kapanık bir dönem yaşarken, bu duvarları aşarak daha fazla ihracat yapacağız. Şartlarımızı daha fazla zorlayacağız. Gümrük işlemlerinin de en doğru, en titiz, en hassas ve en hızlı şekilde yapılması için üstün gayret sarf etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı olarak gümrük kapılarının modernizasyonu konusunda yapılan çalışmaları yakından takip ettiğine işaret ederek, söz konusu çalışmaların artarak devam edeceğini ve komşu ülkelerde örnek projelerin hayata geçirilebileğini söyledi.

Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleşmesiyle çok büyük bir aile oluştuğuna dikkati çeken Pekcan, "Ümit ediyorum bu büyük aile uyum içinde, özveriyle başarılı bir birliktelik oluşturacak. Sizlerden 2023 hedeflerine ulaşmada gayretlerinizi ve titiz çalışmalarınızı bekliyorum. Sayın Bakanımıza ülkemiz ekonomisine katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

"Çıtayı çok daha yükseklere taşıyacağınıza eminiz"

Bakan Tüfenkci ise bakanlığının yeni sistemle Türkiye'nin ekonomisini şaha kaldıracak, ticaretini büyütecek, gümrüklerde yapılacak işlemlerle ihracatı ve istihdamı artıracak önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Sayın Bakanımız, evinize hoş geldiniz. Dinamizminizle ve katacağınız katma değerle çıtayı çok daha yükseklere taşıyacağınıza eminiz. Bu birleşmeyle çok güçlü bir bakanlık yapısı oluştu, beklentiler de yükseldi. Yeni sistemle girdiğimiz bu yolda, arkadaşlarımızla beraber atacağınız adımlar Türkiye'nin gelişmesine ivme kazandıracak. Bizler de sizin her daim destekçiniz olacağız."

Pekcan görevi Zeybekci'den devraldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, görevi eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'den devraldı.

Pekcan, bakanlıktaki devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Yol arkadaşlarım" dediği kadın girişimcilerden de farkındalık yaratmalarını isteyen Pekcan, daha çok efor beklediğini söyledi.

Pekcan, iki bakanlığın birleştirilerek Ticaret Bakanlığı adı altında toplandığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Zaten büyük bir aileydik, şimdi daha büyük bir aile olduk ve birlikteliği uyum içinde ve özveriyle daha fazla çalışarak devam ettireceğiz. Sizden de desteklerinizi bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vermiş olduğu bu görevi layığıyla yerine getirip, 2023 hedeflerine ulaşmak için iş dünyasıyla beraber daha fazla çalışarak, daha fazla özveriyle elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kadın girişimler adına söz veriyorum. Diğer iş dünyasından daha fazla katkı bekliyorum."

Pekcan, Zeybekci'nin ne kadar özverili ve yoğun tempoyla çalışarak başarıya ulaştığını yaşayarak gördüğünü söyledi, "Huzurlarınızda ekonomiye yaptığı katkılardan, yarattığı projelerden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

"Bu can bu bedende oldukça..."

Nihat Zeybekci de belediye başkanı, milletvekili ve bakan olarak 14 yıldır ülkeye ve millete hizmet ettiğini söyledi.

Son 61, 62, 63 ve 65. hükümetlerde Ekonomi Bakanlığı yaptığını hatırlatan Zeybekci, "Tam 4 yıl 15 gün Ekonomi Bakanlığı görevini yaptık." dedi.

Erdoğan'a, kendisine güvenerek böyle hizmetlere dahil olma fırsatı verdiği için minnet ve şükranlarını sunan Zeybekci, "Recep Tayyip Erdoğan, bu ülke için bir fırsattır ve bir nimettir, buna inandığım için onun yanında oldum ve ülkemle milletime hizmet ettim." diye konuştu.

Zeybekci, Dışişleri Bakanlığından sonra yurt dışı ilişkiler anlamında en çok temasta bulunan bakanlık olduklarını dile getirerek, göreve başladığında 11 ülkeyle Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğunu, şu anda bu rakamın 25'e ulaştığını bildirdi.

Dünyada ticaret savaşlarının ve korumacılığın yoğun olduğu bir dönemde bu başarıları elde ettiklerini anlatan Zeybekci, "İhracatımızı inşallah bu sene sonu itibarıyla 172 milyar dolara çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Yatırım teşviklerine de değinen Zeybekci, teşvik belgelerinin tutarının geçen sene bir önceki yıla göre yüzde 107 arttığını kaydetti.

"10 milyar dolarlık başvuru bekliyor"

Zeybekci, cari açık ve teknoloji transferi açısından son derece önemli olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'ni de hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Bu Türkiye'nin kendi dengelerini yaratma projesidir, şu an hala belgeye bağlanmayı bekleyen 10 milyar dolar civarında başvurumuz var." dedi.

Nihat Zeybekci, çalışma arkadaşlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) gibi reel sektör temsilcisi kuruluşlara teşekkürlerini iletti.

"Yaklaşan devrim"

Zeybekci, bakanlıkta kadınlar konusunda pozitif ayrımcılık bulunduğuna da değinerek, "Merkezde 26 kişi daire başkanı ve üzeri, taşrada 16 bölge müdürü ve yardımcısı, yurt dışında ise 29 ticaret müşaviri kadın. Bakanlığımızda yüzde 40'ın üzerinde kadın erkek eşitliği var. Bugün gördüğümüz kadarıyla, Sayın Bakanımızın görevi daha devralmasına eşlik etmek üzere kadın egemenliği de yaklaşan devrimi gösteriyor." diye konuştu.

Yeni kabinenin başarılı olmasını temenni eden Zeybekci, "Bundan sonra bu can bu bedende oldukça, nefes alıp verdikçe bu millete nefer olmayı, hizmetkar olmayı Rabb'imin bir lütfu olarak göreceğim ve hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.

Törene, DEİK Başkanı Nail Olpak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, kadın girişimciler, üst düzey bürokratlar ve bakanlık çalışanları katıldı.

Muhabir: Ayşenur Sağlam, Dilara Zengin,Cüneyt Kemal Özkök