Euro
7.57
Dolar
6.81
BIST 100
106,828.40
Altın
1,734.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi

DEİK Başkanı Olpak, hükümet öncülüğünde kamu bankaları tarafından başlatılan konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını oldukça önemli gördüklerini belirtti.

Yunus Türk   | 01.06.2020
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi

İstanbul

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki etkilerini mart ayında göstermesi sonucu alınan önlemlerin etkisiyle özellikle nisan ve mayıs aylarında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ekonomik aktivitede hem iç pazar hem de dış pazar anlamında düşüş yaşadıklarını ifade etti.

Kovid-19 sürecinde hükümet tarafından gerek "Ekonomik İstikrar Kalkanı" gerekse de "İşe Devam Kredisi" gibi önemli adımlar atılarak firmalara önemli destekler sağlandığını aktaran Olpak, bugün itibarıyla Türkiye'nin "yeni normal" düzenine geçmesi ile birlikte ekonomide salgın öncesinde güçlü bir şekilde süren dinamizmin tekrar başlamasını beklediklerini vurguladı. 

"Kredi paketleri, iki sektörümüzde güçlü bir canlanma sağlayacak" 

Nail Olpak, hükümet öncülüğünde kamu bankaları tarafından başlatılan ve hem yerli üretime destek hem de iç pazarı canlandırmak için doğru bir yaklaşımla, konut, taşıt, sosyal hayat ve tatil kredi paketleri ile uygun finansman koşulları sağlanmasını oldukça önemli gördüklerini belirtti.

Geçen yıl hem konut piyasasında hem de otomotiv satışlarında yaşanan sıkıntıların ardından enflasyonun ve faiz oranlarının gerilemesi sonucu bir canlanma sürecine girildiğine işaret eden Olpak, şunları kaydetti:

"Bu paketlerde piyasa şartlarından çok uygun olanaklarla kredi imkanlarının sağlanması, bu iki sektörümüzde güçlü bir canlanma sağlayacaktır. Yerli üretim yapan firmaların üretimlerini artırabilmeleri, pandemi sürecinde çok ciddi yara alan ve zorlu bir yıl geçirmesi beklenen turizm sektörümüzün yaralarını sarması noktasında da bu kredi paketlerinin ciddi anlamda fayda sağlayacağına inanıyoruz. Her türlü zorlu koşullardan en güçlü şekilde çıkmasını bilen ülkemiz ekonomisinin, bu pandemi sürecinden de en hızlı ve güçlü şekilde çıkacağına olan inancımız da tamdır. Artık önlemlerimizi alarak, yeni normal hayata uyum sağlayarak çalışmalarımıza tüm hızıyla devam etme zamanıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
Sağlık Bakanlığından sağlık kurumlarında Kovid-19 tedbirleri

Benzer haberler

Bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine Kovid-19 darbesi

Bulaşıcı olmayan hastalıkların tedavisine Kovid-19 darbesi

Turizmin başkentinde oteller hareketleniyor

Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'normalleşme süreci' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 'normalleşme süreci' paylaşımı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi

Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 5 bin 962'ye yükseldi