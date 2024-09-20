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Ekonomi

Çin, Fed'in faiz indirimine rağmen gösterge faiz oranlarını sabit tuttu

Çin, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimi kararının ardından beklentilerin aksine gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişiklik yapmadı.

Emre Aytekin  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Çin, Fed'in faiz indirimine rağmen gösterge faiz oranlarını sabit tuttu

Pekin

Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamada, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,35, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,85'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Ülke ekonomisinde iç talepteki süregelen zayıflık ve gayrimenkul sektöründeki düşüş sebebiyle parasal genişleme beklentisine rağmen gösterge faizleri sabit kaldı.

Çin'deki 18 bankanın, Merkez Bankasının borçlanma faizi üzerine koydukları kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

PBoC, politika faizi niteliğindeki 1 yıl vadeli borçlanma faizinin (MLF) açıklanmasını ise 25 Eylül'e ertelemişti.

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