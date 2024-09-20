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Ekonomi

Bireysel krediler ve konut kredilerinde ihtiyatlı risk ağırlıkları düşürüldü

Bireysel krediler ve konut kredilerinde ihtiyatlı risk ağırlıklarının düşürüldüğü bildirildi.

Abdulselam Durdak  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Bireysel krediler ve konut kredilerinde ihtiyatlı risk ağırlıkları düşürüldü

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan (BDDK) bireysel ve konut kredilerinin risk ağırlıklarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmaktaydı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19/9/2024 tarihli ve 10964 sayılı Kurul Kararı ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamalarında tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine, ihtiyaç kredilerine, bireysel kredi kartlarına, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının belirlendiği 31/7/2023 tarihli ve 10630 sayılı Kurul Kararı ile 24/8/2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul Kararı'nın ilga edilip söz konusu kredilere Yönetmelik'te belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilmiştir."

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