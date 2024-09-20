Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,623.61
ETH/USDT
2,556.20
BTC/USDT
62,990.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzon'un Arsin ilçesinde heyelan nedeniyle yol çöktü
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,76 değer kaybederek 9.900,25 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.09.2024 - Güncelleme : 20.09.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,36 puan azalırken toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,21 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,54 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 4,48 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankasının (Fed) 4 yıl aradan sonra 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından bugün risk iştahı azaldı.

Analistler, haftaya yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi, Japonya'da Tokyo TÜFE, Çin'de sanayi karları ve dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.700 puanın destek, 10.000 ve 10.150 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trabzon'da sağanak etkili oldu
Gazze'de yaşananların unutulmaması adına 15 Temmuz köprüsüne pankart asıldı
TCG HIZIRREİS denizaltısı ilk seyrini ve dalışını icra etti
AKOM'dan İstanbul için "kuvvetli yağış" uyarısı
Eskişehir'de aile hekimini darbeden kadın tutuklandı

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu

Japonya Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
TCMB faiz kararının ardından CDS geriledi, borsada yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı

TCMB faiz kararının ardından CDS geriledi, borsada yükseliş yüzde 2'ye yaklaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet