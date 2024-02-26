Dolar
31.12
Euro
33.77
Altın
2,032.82
ETH/USDT
3,065.00
BTC/USDT
51,325.00
BIST 100
9,376.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'ın Palu ilçesinde göçük meydana gelen maden ocağındaki son yaralı işçi çıkarıldı.
logo
Ekonomi

Çiftçiler, AB kurumları önünde protesto düzenledi

Çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikaları nedeniyle protesto düzenledi.

Ata Ufuk Şeker  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Çiftçiler, AB kurumları önünde protesto düzenledi Fotoğraf: Mohammed Hammou/AA

Brüksel

Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce çiftçi, Brüksel'deki AB Komisyonu ve AB Konseyi binası yakınında toplandı.

Çiftçiler, 300 kadar traktörle şehrin ana yollarında ve AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yapacağı bina çevresinde trafiği kilitledi.

AB kurumları önünden geçen ana yol Rue de la Loi'yi kapatan çiftçiler, polis barikatı ile karşılaştı. Barikat önüne bir kamyon dolusu eski lastik ve saman balyası döken çiftçiler, bunları ateşe verdi.

Çevreye torpil fırlatan ve çeşitli sloganlar atan çiftçilerin tutuşturduğu lastik ve saman balyalarına Belçika polisi TOMA'lar ile müdahale etti.

Çiftçiler, Ukrayna başta olmak üzere çeşitli bölgelerden ucuz tarım ve gıda ürünü ithal edilmemesini, AB'nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini, AB tarım politikalarının değiştirilmesini, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen katı çevre hedeflerinin yumuşatılmasını istiyor.

Talepler arasında bürokratik işlemlerin azaltılması, daha fazla sübvansiyon ve mazot desteği verilmesi, artan maliyetler karşısında çiftçilerin ürünlerine daha yüksek fiyat ödenmesi de yer alıyor.

Avrupa'da çiftçi protestoları

Başta Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Macaristan ve Yunanistan olmak üzere pek çok AB ülkesinde çiftçiler son dönemde uygulanan tarım politikalarına tepki gösteriyor.

Avrupa'nın dört bir yanındaki çiftçilerin eleştirdiği konular arasında Birliğin tarım politikaları, karmaşık piyasa düzenlemeleri, doğa restorasyon hedefleri, desteklemelerdeki kesintiler, yüksek enerji, yakıt ve gübre maliyetleri, gübre ve pestisit kullanımına getirilen sınırlamalar, Ukrayna'dan gelen ucuz tahıl ürünleri ve su tasarruf tedbirleri yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadının babası, zanlılara en ağır cezanın verilmesini istiyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı sil baştan yaparak yeniden İstanbul'a kazandırdık
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
Urfi Çetinkaya suç örgütünün kullandığı şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Benzer haberler

AB, para transferlerini hızlandıracak

AB, para transferlerini hızlandıracak

Çiftçiler, AB kurumları önünde protesto düzenledi

Güney Kore'de hükümet istifasını sunan binlerce doktora göreve dönmeleri için 4 gün süre tanıdı

Büyükçekmece'nin bağımsız başkan adayı tarım araçlarıyla seçim çalışması yapıyor

Büyükçekmece'nin bağımsız başkan adayı tarım araçlarıyla seçim çalışması yapıyor
Karmod Avrupa pazarını büyütmeyi hedefliyor

Karmod Avrupa pazarını büyütmeyi hedefliyor
Fransa'da çiftçiler, traktörleriyle Paris'e ulaşım yollarında trafiği engelledi

Fransa'da çiftçiler, traktörleriyle Paris'e ulaşım yollarında trafiği engelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet