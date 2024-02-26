Dolar
31.12
Euro
33.77
Altın
2,032.82
ETH/USDT
3,065.00
BTC/USDT
51,325.00
BIST 100
9,376.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Elazığ'ın Palu ilçesinde göçük meydana gelen maden ocağındaki son yaralı işçi çıkarıldı.
logo
Ekonomi

AB, para transferlerini hızlandıracak

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, avro para transferlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı.

Ata Ufuk Şeker  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
AB, para transferlerini hızlandıracak

Brüksel

AB Konseyi, avro para transferine yönelik "anlık ödemeler" düzenlemesinin üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Buna göre, anında ödeme sistemiyle hem aynı ülke içinde hem de başka AB ülkeleri arasında avro para transferi mesai saatleri dışında da 10 saniye içinde yapılabilecek.

Banka gibi ödeme hizmeti sağlayıcılarının avro cinsinden anında "gönderme" ve "alma" hizmetini sunması gerekecek.

Bu finans kurumlarının işlem için uygulayacakları ücret, standart kredi transferleri için uygulanan ücretten yüksek olamayacak.

Böylece, üçüncü ülke finans kurumlarına ve altyapılarına aşırı bağımlılık azaltılırken Avrupa'daki ekonomi ve finans sektörünün stratejik özerkliği geliştirilecek.

Mevcut durumda AB ülkeleri arasında para transferleri birkaç gün alabiliyor.

Yeni ödeme sistemiyle Avrupa ödeme şirketlerinin ABD firmaları Visa ve Mastercard ile rekabet güçlerinin artırılması hedefleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de eşi tarafından öldürülen kadının babası, zanlılara en ağır cezanın verilmesini istiyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personelini arama çalışmaları 100 gündür sürüyor
Bakan Uraloğlu: Sirkeci-Kazlıçeşme Hattı'nı sil baştan yaparak yeniden İstanbul'a kazandırdık
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığı davasında yeni bilirkişi raporu
Urfi Çetinkaya suç örgütünün kullandığı şifreli haberleşme programları deşifre edildi

Benzer haberler

AB, para transferlerini hızlandıracak

AB, para transferlerini hızlandıracak

Çiftçiler, AB kurumları önünde protesto düzenledi

AB Yüksek Temsilcisi, İsrail'in yeni yerleşim planının "kışkırtıcı ve tehlikeli" olduğunu söyledi

GÖRÜŞ- Ukrayna-Rusya Savaşı'nda belirsizliklerle dolu bir yıl daha

GÖRÜŞ- Ukrayna-Rusya Savaşı'nda belirsizliklerle dolu bir yıl daha
Karmod Avrupa pazarını büyütmeyi hedefliyor

Karmod Avrupa pazarını büyütmeyi hedefliyor
Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında 52 ülke, Rusya'yı Ukrayna’nın topraklarından çıkmaya çağırdı

Kırım'ın ilhakının 10'uncu yılında 52 ülke, Rusya'yı Ukrayna’nın topraklarından çıkmaya çağırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet