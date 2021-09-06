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Ekonomi

Bu sezon hamsi tezgahlardaki yerini erken aldı

Samsun'da balıkçılar, yeni av sezonunda teknelerini balıklarla doldururken yerli hamsi de tezgahlardaki yerini erken aldı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 06.09.2021
Bu sezon hamsi tezgahlardaki yerini erken aldı

Samsun

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasıyla denize açılarak ağlarını bırakan balıkçılar, limanlara kasalar dolusu balıkla döndü, kentteki balık tezgahları şenlendi.

Saathane Meydanı'nda balıkçılık yapan Erdoğan Köseoğlu, AA muhabirine, yerli hamsinin tezgahlara bu yıl erken geldiğini söyledi.

Geçen yıl palamudun bol olduğunu bu yıl ise hamsinin yılı olacağını ifade eden Köseoğlu, "Hamsi, istavrit, mezgit ve barbunya gibi balıklar çok olacak bu sene. Hamsiyi gören şaşırıyor. Eskilerden bildiğimiz hamsi on birinci ayda karaya kendisini atar. Bu sezon biraz erken oldu, bakalım ne gösterecek. Hamsinin boyu orta." dedi.

Balıkçı Kurtça Aydın ise bu yıl balıkçıların hamsiden umutlu olduğunu belirtti.

Hamsinin bu sezon balıkçının da vatandaşın da yüzünü güldüreceğini ifade eden Aydın, "Şu an hamsiyi 20 liradan satıyoruz. Havalar soğuduğu ve bollaştığı zaman 10-15 liraya satabiliriz. Samsun'da yerli hamsiyi iki gündür satıyoruz. Vatandaşın hamsiye talebi var. Vatandaşın bütün balıklara ilgisi var. Karadeniz deyince akla Samsun ve balık geliyor. Balık Karadeniz'de bol." diye konuştu.

Aydın, bu yıl palamut olmadığından dolayı kayıkların hamsiye çalıştığını ifade ederek, "Palamut olsaydı hamsi olmazdı. Geçen sene insanlar palamut yedi bu sene hamsi yesinler bol bol." ifadesini kullandı.

Karadeniz'de avlanan hamsi tezgahlarda 15-25 lira arasında satılıyor.


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