AK Parti Sözcüsü Çelik ile Genel Başkanvekili Ala'dan Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Suriye'deki gelişmelere ilişkin paylaşım yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımız kardeş Suriye'nin üzerine karanlığın çöktüğü en zor günlerde, Suriyeli kardeşlerimizin tamamını terörden ve emperyalist saldırılardan korumak için büyük bir mücadele verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu soylu mücadeleye yılların ve tarihin şahit olduğunu vurgulayan Çelik, Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasını her zaman desteklediklerini bildirdi.

Çelik, Suriye'nin geleceğe bir ve bütün olarak ilerlemesi gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"SDG'nin feshedilmesinden sonra Suriye'nin iç bütünlüğünü güçlendirme açısından önemli bir eşik geçilmiş oldu. Şara yönetiminin kapsayıcı yönetim adımları, Suriye'nin geçmişin karanlıklarından kurtulması ve sağlam bir geleceğe ilerlemesi yönünde çok önemli mesafeler katetmesini sağlıyor.

'Terörsüz Türkiye' ve 'Terörsüz Bölge' hedeflerimiz, kendi çıkarları için yakın coğrafyamızı parçalamak ve yağmalamak isteyenlerin planlarını akamete uğratacak bir iradeyi temsil ediyor. Bu irade, yakın coğrafyamızdaki Kürt kardeşlerimiz için de aydınlık bir geleceği işaret ediyor. Suriye'nin ve komşu ülkelerin istikrarı, güvenliği, refahı için atılan her adımı, Cumhurbaşkanımızın inşa ettiği 'kardeşlik siyaseti'mizin gereği olarak desteklemeye devam edeceğiz."

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyoruz

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'de istikrarın tahkimine yönelik atılan somut adımları yakından takip ediyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye olarak Suriye'nin barış ve istikrarına katkı sağlayacak her türlü çabayı desteklemeye, bölgenin huzur ve güvenliğini güçlendirecek girişimlere katkı sunmaya devam edeceğiz."