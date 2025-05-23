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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,23 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,53, avro/TL yüzde 1,69 ve altının gram fiyatı yüzde 5,85 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.326,14 puanı ve en yüksek 9.683,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,23 altında 9.356,04 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 5,85 artışla 4 bin 196 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,80 yükselişle 28 bin 363 liraya çıktı.

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Geçen hafta sonu 6 bin 640 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 5,84 artarak 7 bin 28 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,53 artarak 39,0310 liraya, avro da yüzde 1,69 artışla 44,1660 liraya çıktı.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,71, emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 4,46 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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