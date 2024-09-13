Dolar
33.90
Euro
37.57
Altın
2,584.38
ETH/USDT
2,406.10
BTC/USDT
59,417.00
BIST 100
9,685.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,88, dolar/TL yüzde 0,16, avro/TL yüzde 0,19 azalırken, altının gram fiyatı yüzde 2,29 artış kaydetti.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,88 değer kaybederek 9.685,49 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,29 artışla 2 bin 812 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,89 yükselişle 18 bin 507 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 605 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 650 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,16 değer kaybederek 33,9250 liraya , avro ise yüzde 0,19 azalışla 37,6260 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,89 ve emeklilik fonları yüzde 0,97 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Hepimiz bir milletiz, ayrımız gayrımız yok
İzmir'de Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı
İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi'nin İzmir'de otopsi işlemleri tamamlandı
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Hakkari ve Pençe Harekatları bölgesinde incelemelerde bulundu

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet