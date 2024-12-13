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Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44, dolar/TL yüzde 0,49, altının gram fiyatı yüzde 1,42 artarken avro/TL yüzde 0,45 azaldı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 9.962,62 ve en yüksek 10.276,73 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,44 üstünde, 10.125,46 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,42 artışla 2 bin 993 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,46 yükselişle 20 bin 303 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 943 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,36 artarak 5 bin 10 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 34,9500 liraya çıkarken avro ise yüzde 0,45 azalışla 36,7460 liraya indi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,98 ve emeklilik fonları yüzde 0,96 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonlarının arasında en çok kazandıran yüzde 2,16 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

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