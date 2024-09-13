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Ekonomi

ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi

Tarife oranı bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25, yarı iletkenler ve güneş pilleri için yüzde 50, elektrikli araçlar için yüzde 100 olacak.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
ABD, Çin'e yönelik tarife artışlarını netleştirdi

New York

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergisini artırma planının son halini duyurdu.

USTR'den yapılan açıklamada, mayıs ayında açıklanan gümrük vergisi artışlarına dair önerilerin büyük ölçüde kabul edildiği ve yapılan inceleme sonucunda Amerikan işletmelerini ve çalışanlarını Çin'in haksız ticaret uygulamalarından korumaya yönelik çeşitli güncellemeler yapıldığı bildirildi.

Söz konusu güncellemelere yönelik bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, yüz maskeleri, tıbbi eldivenler, iğneler ve şırıngalara yönelik tarifeler için yeni süre ve oranlar belirlendiği, 14 Mayıs'tan önce sipariş edilen gemiden kıyıya vinçler için istisna getirildiği ve güneş enerjisi üretim ekipmanları için önerilen istisnaların kapsamının değiştirildiği bilgisi yer aldı.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, açıklamada, ​​​​​​bu eylemlerin ABD yönetiminin haksız ticaret uygulamaları karşısında Amerikan işçileri ve işletmeleri için harekete geçme taahhüdünün altını çizdiğini belirterek, "Bugün kesinleşen tarife artışları, Amerikan işçilerini ve işletmelerini etkilemeye devam eden Çin'in zararlı politikalarını ve uygulamalarını hedef alacak." ifadesini kullandı.

Söz konusu gümrük vergilerinin çoğunun 27 Eylül'de yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Mayıs ayında karar verilmişti

Mayıs ayında ABD yönetimi, kritik endüstrilerdeki yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal edilen çelik ve alüminyum, yarı iletkenler, elektrikli araçlar, bataryalar, kritik mineraller ve güneş pilleri gibi ürünlere yönelik gümrük vergilerini artırma kararı almıştı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Çin'i küresel pazarları yapay olarak düşük fiyatlı ihracat ürünleriyle doldurduğu belirtilerek, tarife artışına gidilen ürünlerin 18 milyar dolarlık ithalatı kapsadığı aktarılmıştı.

Bu kapsamda, tarife oranı bazı çelik ve alüminyum ürünler ile bataryalar için yüzde 25'e, yarı iletkenler ve güneş pilleri için yüzde 50'ye, elektrikli araçlar için yüzde 100'e yükseltilmişti.

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