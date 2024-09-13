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Ekonomi

Alfa Romeo Junior Türkiye'de

Alfa Romeo'nun sportif kompakt spor otomobili "Junior", Türkiye'de ön satışa sunuldu.

Oktay Özdemir  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Alfa Romeo Junior Türkiye'de

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, model, Alfa Romeo Tasarım Merkezi (Centro Stile Alfa Romeo) imzasını taşıyor.

Mobil, konfor, bağlantı ve sürüş dinamiklerinde teknolojilerle stili bir araya getiren otomobil, aynı zamanda sportif sürüşü konforla bir arada sunuyor ve 400 litrelik bagaj hacmiyle segmentinde fark yaratıyor.

Modelin yüzde 100 elektrikli versiyonu "Elettrica" 1 milyon 549 bin lira, hibrit motorlu versiyonu "Ibrida" ise 1 milyon 649 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Tanıtıma özel donanım paketi Elettrica Speciale 1 milyon 699 bin 900 lira, hibrit motorlu versiyonu Ibrida Speciale ise 1 milyon 849 bin 900 lira fiyattan satılacak.

Tanırıma özel versiyonları Elettrica Speciale ve Ibrida Speciale 13 Eylül'den itibaren online satış kanalı üzerinden siparişe açılıyor.

Teslimatların ise gelecek aydan itibaren gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Ön siparişe özel olarak, bu ay boyunca “online satış kanalı üzerinden rezerve edilecek Speciale'lerde sunroof hediye edilirken, 50 bin lira fiyat avantajı bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alfa Romeo Marka Direktörü Özgür Süslü, Türkiye pazarındaki varlıklarının modelle daha da güçleneceğini belirterek, "13 Eylül tarihinden itibaren, markamızın satış kanalı “online.alfaromeo.com.tr” üzerinden lansmana özel, 136 beygirlik 1.2 litrelik 48V hibrit motorlu 'Ibrida Speciale' ve 156 HP’lik tamamen elektrikli 'Elettrica'nın 'Speciale' donanım seviyelerinin ön siparişlerini almaya başladık. Ekim'den itibaren müşterilerimize araçlarını teslim etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Markanın Türkiye'de Tonale ile başlayan atılımını Junior ile daha yukarıya taşıyacaklarını aktaran Süslü, Türkiye'nin markanın hızlı büyüdüğü ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

Süslü modelin ürün gamına katılmasıyla çok daha fazla Alfa Romeo'yu otomobil severle buluşturmayı planladıklarını kaydederek, "Junior, sınıfının en iyisi olmasını sağlayan ayrıcalıklarla pazarda çok tercih edilen bir model olacak. Tamamen elektrikli ve hibrit versiyonları ile ikinci seviye otonom sürüş, yenilikçi teknolojiler ve sportif Alfa Romeo tasarım DNA'sını birleştiren Junior, Türkiye otomobil pazarında yepyeni bir heyecan yaratacak." açıklamasında bulundu.

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