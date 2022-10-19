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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,01 kazançla 3.880,34 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 19.10.2022
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 38,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 84,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,20 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise madencilik oldu.

Analistler, enflasyon ve resesyon ikileminin gündemin odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, ABD'de şirketlerin 3. çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin iyimser beklentilere karşın küresel çapta dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'nun öne çıktığını aktaran analistler, yurt içinde ise ASELSAN ile başlayacak bilanço sezonuyla hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini söyledi.

Yarın AB Liderler Zirvesi ve merkez bankalarının yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirten analistler, veri gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Almanya'da ÜFE, Japonya'da dış ticaret dengesi ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.800 puanın destek, 3.950 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 9 oldu.

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