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Ekonomi

Borsadan kapanış rekoru

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 1.343,93 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,28 değer kazancıyla 1.342,49 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Murat Birinci   | 26.11.2020
Borsadan kapanış rekoru

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,02 puan artarken, toplam işlem hacmi 27,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,27, holding endeksi yüzde 1,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,54 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 0,93 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviyeyi 1.343,93 puana taşıdı.

Analistler, son haftalarda atılan piyasa dostu adımlar ve sağlanan güvenle Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirerek, yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu, ekonomik güven endeksi, yurt dışında Avro bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 puanın direnç, 1.320 puanın destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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