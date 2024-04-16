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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 9.548,09 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,71 puan azalırken, toplam işlem hacmi 101,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,55, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,04 ile spor, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'da devam eden gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini öngörülenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik endişelerin güçlenmesiyle negatif bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugün ayrıca Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları'ndaki gelişmeler ve katılımcıların açıklamaları yakından takip edilecek.

Toplantılara Türkiye'yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılacak. Şimşek'e Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek.

Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Fed'in "Bej Kitap" raporu, Japonya'da dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde ve İngiltere'de enflasyonun takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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