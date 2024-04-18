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Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 3 haftada 1 milyar doları aştı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında 362,9 milyon dolarlık hisse senedi alırken, son 3 haftadaki alımlar 1 milyar 59 milyon dolara ulaştı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı son 3 haftada 1 milyar doları aştı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Nisan haftasında net 362,9 milyon dolarlık hisse senedi, 86,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 37,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senedi (ŞBS) aldı.

Böylece yurt dışında yerleşiklerin 22 mart haftasından bu yana net hisse senedi alımı 1 milyar 59 milyon dolara ulaşırken, 3 haftalık periyotlar dikkate alındığında bu durum aralıktan bu yana en güçlü yabancı yatırımcı alımına işaret etti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin, 29 Mart itibarıyla 34 milyar 69,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Nisan'da 36 milyar 571,1 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 2 milyar 386,1 milyon dolardan 2 milyar 483,2 milyon dolara ve ŞBS stokları 112,5 milyon dolardan 151,9 milyon dolara çıktı.

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